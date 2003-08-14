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    14 августа 2003

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.4.0:

    19:25

    Интернет и сети: BearShare v.4.3.0 Beta 123:

    19:00

    Мультимедиа: XMPEG v.5.01:

    18:35

    Интернет и сети: eDonkey2000 и Overnet v.0.50:

    18:10

    Мультимедиа: Audiotools v.4.50 Interim 3:

    17:45

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.02 Build 012:

    17:20

    ATI будет поставлять Microsoft технологии для Xbox:

    17:08

    Утилиты: True Launch Bar v.2.2.0.7 Beta:

    16:55

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.21.06.13:

    16:30

    Утилиты: WinGuard Pro Free v.5.4.9.2:

    16:05

    Интернет и сети: Fresh Download v.6.00:

    15:45

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R208 13.08.2003:

    15:15

    Архиваторы: WinAce v.2.5:

    14:55

    Расписание выпуска новых чипсетов Intel:

    14:20

    Неофициальные драйверы и ПО для встроенного звука от RealTek:

    14:20

    Официальные драйверы от NVIDIA – Detonator v.45.23 WHQL:

    14:05

    Aeolus FX5200P — версия домашнего кинотеатра от AOpen:

    14:01

    Утилиты: Intel Chipset Identification Utility v.2.85:

    13:40

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    13:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 августа):

    13:20

    Утилиты: Abit FlashMenu v.1.21:

    13:10

    P4P800S-E: системная плата ASUS на Intel 848P:

    12:38

    Gartner о ведущих вендорах DRAM: все на своих местах:

    12:07

    Detonator 45.23 — перст, указующий на GeForce SE:

    11:45

    VIA начинает программу сертификации модулей DDR400:

    11:26

    IBM и SuSE Linux получили сертификат безопасности:

    11:13

    Рынок памяти: падение цен на чипы DDR вызвало снижение спроса на PC133 SDRAM:

    10:31

    ECS планирует выпускать high-end карты на чипах ATI:

    10:23

    IBM и SuSE Linux получили сертификат безопасности:

    10:14

    Новые системные платы Abit серий VA-10 и IS-10:

    09:59

    BELINEA 101750/101751 — новые мониторы MAXDATA:

    09:49

    Hewlett-Packard и Hitachi продолжают совместную работу над StorageWorks XP:

    09:28

    SNC-Z20N — сетевая камера Sony с питанием по витой паре:

    09:14

    Infineon и UEC создают совместное предприятие по разработке и выпуску оптоволоконных решений:

    09:00

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