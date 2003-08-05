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    5 августа 2003

    Фото дня: русская версия системной платы MSI 865PE Neo2-S:

    18:13

    Утилиты: WinXP Manager v.4.7.4:

    16:00

    Утилиты: StarEd v.4.1.0.15:

    15:35

    Утилиты: TweakNow PowerPack 2003 Professional/Standard v.1.75:

    15:10

    Будущее конкурентов Intel в секторе процессоров туманно:

    14:53

    Утилиты: System Cleaner v.4.91e:

    14:45

    NAND-флэш: поставки ограничены, цены растут:

    14:24

    Утилиты: File Backup Watcher v.2.5.1:

    14:20

    Интернет и сети: Spam Manager v.0.89:

    13:55

    Новые модули расширения для линейки коммутаторов OptiSwitch от MRV Communications:

    13:47

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.74 Build 001:

    13:30

    Утилиты: TweakRAM v.3.3:

    13:10

    i560 Desktop Photo Printer — новинка Canon с поддержкой PictBridge:

    13:08

    Запись: Nero WMA Plug-in v.2.0.9.3:

    12:50

    Интернет и сети: UltraFXP v.0.96.3.8.8 Beta:

    12:30

    Миниатюрная barebone-система от ABIT: первые спецификации:

    12:28

    AMD: снова LinuxWorld, снова OpenPDA:

    12:20

    Handycam DCR-PC330: цифровая видеокамера Sony с 3-мегапиксельной CCD:

    12:18

    Мультимедиа: mp3DirectCut v.1.33:

    12:15

    Рынок памяти: контрактные цены могут вырасти на 10%:

    12:02

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.5.9:

    12:00

    Мультимедиа: Macromedia Flash Player v.7.0 Public Beta:

    11:45

    Запись: Alcohol 120% Device Support Patch v.2.3.2.802:

    11:35

    Линейка DDR333/400/433/466/500 SDRAM DIMM Twister от TwinMOS — официально:

    11:29

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R205 03.08.2003:

    11:25

    Утилиты: AsusUpdate v.5.15.01:

    11:15

    Обновление драйверов и прошивок для CD-RW-приводов AOpen:

    11:05

    NVIDIA приобрела активы MediaQ:

    11:03

    AMD Opteron 246, официально:

    10:58

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 августа):

    10:55

    Rollei dt3200: компактная цифровая «мыльница» с 3-мегапиксельным сенсором:

    10:50

    Рынок памяти: демонстрация спекулятивного роста цен:

    10:21

    Rollei dc3100: цифровая камера для новичков:

    09:59

    FieldWorks 8000/8500: армейские ноутбуки от Kontron со слотами PCI и ISA:

    08:44

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