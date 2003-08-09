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    9 августа 2003

    Интернет и сети: Kerio Personal Firewall v.4.0.0 RC1:

    15:10

    Утилиты: RamTurbo v.2.4:

    14:45

    Утилиты: Clean Disk 2003 v.5.1.0:

    14:20

    Интернет и сети: Spam Manager v.0.90:

    13:55

    Утилиты: Your Uninstaller! 2003 v.3.9.315:

    13:35

    Microsoft: Service Pack 2 Build 1224 для Windows XP:

    13:15

    Интернет и сети: CuteFTP XP v.5.0.3 Build 53.1.7.1:

    12:55

    Программирование: PHP v.4.3.3 RC3:

    12:40

    Интернет и сети: Opera v.7.20 Beta 3 для Linux:

    12:25

    Неофициальные WHQL-драйверы Detonator v.45.23:

    12:10

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R206 08.08.2003:

    12:00

    Запись: DVD-Cloner v.1.99:

    11:50

    Обновление BIOS и драйверов RAID-контроллеров HighPoint:

    11:40

    LCM-T191AD — новый 19" ЖК-монитор Logitec:

    11:32

    Утилиты: AsusUpdate v.5.16.01:

    11:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 августа):

    11:20

    Фото дня: Inno3D Tornado GeForce FX 5900 128MB в нашей лаборатории:

    10:59

    Результаты работы NVIDIA во втором квартале финансового 2004 года:

    10:45

    BB-G500DXL — сервер на Turbolinux 8 от Matsushita:

    10:22

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