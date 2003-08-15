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    15 августа 2003

    Cyber-shot DSC-F828: 8-мегапиксельная камера Sony:

    17:45

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7 Beta 38:

    17:15

    Dell переходит на новые чипы памяти:

    17:01

    Утилиты: nnBackup v.2.22:

    16:50

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.0 Beta 4:

    16:25

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 721:

    16:00

    Утилиты: Advanced Clipboard v.1.1:

    15:35

    Водонепроницаемые футляры для Fujifilm FinePix F410 и F401 Zoom:

    15:27

    Утилиты: TweakNow PowerPack 2003 Professional/Standard v.1.75.2:

    15:10

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.3.71.0.0:

    14:45

    Deskjet 9650, PSC 2410 и PSC 2510 — новые принтеры HP:

    14:30

    Интернет и сети: SpamPal v.1.50:

    14:20

    IDC: рост рынка цифровых камер в Европе в 2002 году составил 100%:

    14:08

    Утилиты: WinXP Manager v.4.7.5:

    14:00

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.04:

    13:40

    Интернет и сети: eDonkey2000 и Overnet v.0.50.1:

    13:20

    L1910P — новая модель в линейке Flatron от LG:

    13:17

    Утилиты: A-Tuner v.1.5.37.4523:

    13:05

    Утилиты: PowerStrip v.3.45 Final:

    12:50

    Утилиты: CPU-Z v.1.19a:

    12:35

    Dell´Oro: на рынке Ethernet-оборудования замечен рост продаж:

    12:34

    Утилиты: IBM Drive Fitness Test v.3.50:

    12:25

    Обновление прошивок для комбо-приводов Samsung:

    12:15

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    12:05

    Фото дня: ASUS SK8N на nForce3 pro 150 — третья ревизия, выпускаемая серийно:

    12:00

    Новые драйверы для встроенного видео материнских плат на базе чипсетов Intel:

    11:55

    Как узнать оигинальные картриджи Oki?:

    11:49

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 августа):

    11:45

    FastTrak S150 SX4 — новый RAID 5 Promise, выбранный NEC для Express5800/120Ef:

    11:16

    Рынок памяти: призрак Hynix грозит рынку:

    10:36

    Intel прогнозирует рост поставок чипсетов 865 серии:

    10:16

    Recycling по версии Intel: беспроводные стулья:

    09:16

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