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    16 августа 2003

    Mad Hatter: альтернатива Windows в интерпретации Sun:

    15:03

    Утилиты: nnCron LITE v.1.13 Build 98:

    14:30

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R209 15.08.2003:

    14:10

    Мультимедиа: MP3Gain v.1.2.1 Beta:

    13:50

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.0:

    13:35

    Интернет и сети: Kerio WinRoute Firewall v.5.1.0 Beta 5:

    13:20

    Интернет и сети: Tiny Personal Firewall v.5.00.1206 Pro:

    13:05

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    12:55

    Обновление прошивок для видеокарт Leadtek:

    12:45

    Фотопринтеры Photosmart 7260, 7660, 7760 и 7960 от HP:

    12:35

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 августа):

    12:35

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.21.03:

    12:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-RW и комбо-приводов ASUS:

    12:15

    Gartner Dataquest — продажи памяти в третьем квартале увеличатся:

    10:49

    Техническая поддержка VIA Eden ESP: теперь в течение 5 лет:

    09:51

    Поставки ЖК-мониторов с Тайваня резко увеличились:

    09:09

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