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    21 августа 2003

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.01:

    22:45

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.3.01:

    22:20

    Утилиты: Actual Transparent Windows v.2.0:

    21:55

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.2.7:

    21:30

    Интернет и сети: Internet Download Accelerator v.2.2:

    21:05

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.4.1:

    20:40

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Pro v.1.25:

    20:15

    Интернет и сети: The Bat! v.2.00 Beta 3:

    19:50

    Интернет и сети: SecureCRT v.4.0.8:

    19:25

    Утилиты: IsoBuster Pro v.1.5 Beta 5:

    19:00

    Утилиты: SpeedFan v.4.09:

    18:40

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.8.350 fixed:

    18:20

    Архиваторы: PowerArchiver 2003 v.8.60.02:

    18:05

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.5.1:

    17:50

    Microsoft: кумулятивное обновление для Internet Explorer:

    17:35

    Microsoft: новое исправление для Windows Media Player 9:

    17:25

    Новая версия USB2.0-драйверов для операционных систем Windows XP:

    17:15

    Свежая официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    17:05

    Обновление драйверов для клавиатур и мышей от A4Tech:

    16:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 августа):

    16:45

    DSC-S1 — новая 3 мегапиксельная камера Sanyo:

    16:29

    MV350E и DZ-MV380E: DVD-видеокамеры Hitachi третьего поколения:

    16:23

    Планы Matsushita по увеличению своего присутствия на рынке телевизоров:

    15:42

    Рынок памяти: кошмар для трейдеров:

    15:31

    Девять монстров, продвигающих DVD-RAM:

    14:59

    HomeArena TXR 884: недорогая 7.1-канальная акустика от Terratec:

    14:40

    DDR PC4250, registered DDR PC4200, DDR2, водяное охлаждение: ближайшие планы Corsair:

    14:28

    Aureon 5.1 USB: внешняя 5.1-канальная аудио карта от Terratec:

    14:12

    55-дюймовая плазменная панель повышенной яркости от Fujitsu Hitachi Plasma Display:

    13:23

    Gigabeat G20: мультимедийный плеер от Toshiba с 20 Гб HDD:

    12:22

    Ricoh Caplio G4: быстрее и удобнее:

    11:25

    Беспроводное оборудование CNet – в России:

    11:04

    Fuji Electric готова начать поставки пластин для 0,8-дюймовых HDD:

    10:19

    PowerShot A80: компактная 4-Мп новинка от Canon:

    09:34

    Некоторые характеристики чипа Prescott и семейства чипсетов Grantsdale:

    09:14

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