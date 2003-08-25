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    25 августа 2003

    Пополнение нашего музея: Diamond Monster3D II 12MB:

    22:17

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7 RC5:

    19:35

    Мультимедиа: AnyDVD v.1.5.4.3:

    19:10

    Вышла новая бета-версия CPU RightMark 2003:

    18:45

    Фото дня: модули памяти GEIL DDR533 (PC4200) SDRAM в нашей лаборатории:

    18:25

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.77 Build 001:

    18:20

    Интернет и сети: Spam Manager v.0.95:

    17:55

    IIYAMA начинает поставки проекторов на российский рынок:

    17:55

    Тайваньские производители памяти начинают сотрудничество с OEM-производителями ПК:

    17:35

    Утилиты: Fresh Diagnose v.6.20:

    17:30

    Снова модули Transcend, снова подделки:

    17:22

    Утилиты: CPUCooL v.7.2.7:

    17:05

    1 Гб модули памяти PC3200 DDR SDRAM от Elpida:

    16:57

    Alcatel по-прежнему лидирует на мировом рынке DSL:

    16:57

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.10.50:

    16:40

    Интернет и сети: Opera v.7.20 Beta 5 для Windows:

    16:15

    Интернет и сети: eDonkey2000 v.0.50.2 Alpha:

    15:50

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R213 23.08.2003:

    15:30

    Philips Nike: электроника для спорта:

    15:20

    Официальные драйверы для RAID-контроллеров VIA:

    15:10

    Обновление прошивок для мобильной графики GeForce4 4200 Go:

    14:55

    Утилиты: Intel Application Accelerator RAID Edition v.3.51:

    14:40

    Intel повысила прогноз объемов продаж на третий квартал:

    14:31

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.21.04:

    14:25

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS:

    14:15

    Мыши Microsoft с горизонтальным скролиингом:

    14:09

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 августа):

    14:05

    Все Firmware прошедшей недели (с 18 и по 24 августа 2003 года):

    13:55

    Все драйверы прошедшей недели (с 18 и по 24 августа 2003 года):

    13:45

    Все BIOS прошедшей недели (с 18 и по 24 августа 2003 года):

    13:35

    Hitachi начала поставки образцов 4 Гб Microdrive:

    12:14

    PSC получает от Elpida новые технологии:

    11:59

    PG-B10S — новый продукт в линейке LCD-проекторов от Sharp:

    11:57

    Hynix продает часть своих подразделений:

    11:43

    RDT192S/RDT192S-BK: новые 19-дюймовые ЖК дисплеи от NEC Mitsubishi Visual:

    11:01

    ProLite E430T-S — новый 17" ЖК-монитор iiyama со встроенным TV-тюнером:

    10:53

    Canon метит в лидеры рынка литографического оборудования:

    10:50

    Алмазные чипы NTT работают на частотах до 81 Ггц:

    10:36

    Мировой рынок памяти: эта неделя будет спокойной:

    10:23

    nForce5: поговаривают, что NVIDIA работает над чипсетом под Pentium 4...:

    10:04

    Официальное снижение цен на процессоры Celeron для настольных ПК:

    09:49

    Duron Model 8: в новом качестве для Восточной Европы:

    09:45

    Вполне возможно, что Microsoft Xbox2 будут оборудован южным мостом от SiS:

    09:36

    Поставки плат на VIA PT800 начнутся до конца августа:

    09:22

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