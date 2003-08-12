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    12 августа 2003

    SiS741 — чипсет под AMD Athlon XP, официально:

    17:00

    Линейка 848P Neo — платы на i848P от MSI:

    15:45

    Интернет и сети: Kerio Personal Firewall v.4.0.0 RC3:

    15:15

    Photosmart 435, 635 и 945 — три новинки от HP:

    14:59

    Интернет и сети: eDonkey2000 v.0.49.13:

    14:50

    Мультимедиа: Quintessential Player Build 57 Beta:

    14:25

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.5.0 Beta 2:

    14:05

    RiTdisplay: спрос на OLED для мобильных телефонов растет:

    13:48

    Мультимедиа: Click and Convert 2003 v.2.0.2:

    13:45

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Pro v.1.24:

    13:25

    Seagate планирует представить 2,5" диск с интерфейсом Serial Attached SCSI:

    13:24

    Cypress WirelessUSB LS: система-на-чипе за два доллара:

    13:19

    Планы Soltek по видеокартам на этот год:

    12:57

    Мультимедиа: Macromedia Flash Player v.7.0.0.249 Beta:

    12:45

    Hitachi Displays оценила преимущества малогабаритных ЖК-панелей:

    12:26

    Обновление прошивок для CD-RW-приводов Plextor:

    12:15

    Утилиты: EasyTune 4 v.B03.0731.1:

    12:05

    Samsung использует MontaVista CEE 3.0 в устройствах бытовой электроники:

    12:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 августа):

    11:55

    ABIT: обновление BIOS через web — с сентября:

    11:43

    Защищенные ноутбуки на российском рынке: совместная акция ПИРИТ и Aladdin:

    11:36

    Семь новых MP3-плееров Rio Audio:

    11:18

    AMD64 Logo — новая программа AMD:

    11:10

    Рынок памяти: DDR начала падать:

    10:48

    Samsung будет использовать в 15" ЖК-телевизорах технологию PanelTV 3DPRO от Trident:

    10:26

    PSC усиленно рвется на рынок OEM-памяти:

    09:11

    IBM, National и TI присоединяются к HyperTransport Technology Consortium:

    08:26

    Три новых члена VSIA:

    05:05

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