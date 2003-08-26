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    26 августа 2003

    Новые оптические диски Imation:

    18:13

    Hewlett-Packard продемонстрировала прототип электронной книги:

    16:36

    Утилиты: WinXP Manager v.4.7.6:

    15:30

    Утилиты: WinGuard Pro Free v.5.4.9.4:

    15:15

    Applied готова вложить $5 млрд. в ASML:

    15:05

    Утилиты: Advanced System Optimizer v.1.20 Build 981:

    15:00

    Утилиты: Boost XP v.1.45:

    14:40

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.2.8:

    14:25

    DG-3Z: пыле/влагозащищенная 3,24-Мп цифровая камера от Konica:

    14:18

    Мультимедиа: Audiotools v.4.50 Interim 4:

    14:10

    Интернет и сети: The Bat! v.2.00 Beta 4:

    13:55

    Программирование: PHP v.4.3.3 Final:

    13:45

    Каждому ноутбуку — магниевый корпус?:

    13:38

    Утилиты: DVD Plus Identifier v.2.1:

    13:35

    Мультимедиа: Macromedia Flash Player v.7.0.2.0 Beta:

    13:25

    Утилиты: Diskeeper v.8.0:

    13:15

    Новые драйверы для аудио процессоров SiS:

    13:05

    PX865PE Lite Pro: новая плата от Albatron на чипсете Intel 848P:

    13:04

    128 Мбит чипы FCRAM от Fujitsu Microelectronics America:

    12:17

    Неофициальные WDM-драйверы для NVIDIA:

    12:10

    PX-708А и PX-708UF: два новых комбинированных привода Plextor:

    12:03

    Обновление прошивок для DVD-RW от BTC:

    12:00

    Teac выпускает новый внешний пишущий DVD-привод:

    11:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 августа):

    11:50

    AU Optronics о планах выпуска ЖК-панелей 6 поколения:

    11:35

    Снижение цен на шесть процессоров серии Athlon XP, официально:

    11:17

    ASUS PC-DL Deluxe: двухпроцессорное решение на базе Intel 875P. Начало поставок:

    10:53

    Мировой рынок памяти: начало роста спроса на память?:

    10:29

    FinePix S3000: новая цифровая 3,2-Мп камера от Fuji Film:

    09:44

    STMicroelectronics вступила в OCP-IP:

    09:39

    Две новые сетевых камеры Toshiba:

    09:24

    JBL Duet: стереоколонки Harman Multimedia:

    08:04

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