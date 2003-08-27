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    27 августа 2003

    Роботы-пылесосы на российском рынке — теперь — и ROBOKING от LG:

    15:57

    IFA 2003: LG.Philips LCD продемонстрирует 52-дюймовые TFT ЖК-панели:

    15:42

    JRex-PM: одноплатная barebone-система на Pentium M размером с 3,5-дюймовый винчестер:

    15:33

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R214 26.08.2003:

    15:10

    Casio EX-Z4 — пополнение в линейке Exilim:

    15:02

    Утилиты: nVidia Refresh Rate Fix MKII v.2.20 E:

    14:45

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.3.02:

    14:20

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.02:

    14:00

    Новая версия стандартной клавиатуры OfficeBoard от Cherry GmbH:

    13:54

    ATI увеличивает заказы TSMC и UMC:

    13:43

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.4.00:

    13:40

    Интернет и сети: Spam Manager v.0.96:

    13:25

    DCR-IP1 MICROMV — новая камера Sony:

    13:18

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.4.2:

    13:10

    Мультимедиа: TVTool v.8.2.5:

    12:55

    Интернет и сети: The Bat! v.2.00 Beta 5:

    12:45

    Запись: Blindwrite Suite v.4.5.5:

    12:35

    Новые ЭЛТ LG.Philips Displays: длина трубки – 35 см:

    12:28

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    12:25

    Elpida планирует приобрести фабрику NEC:

    12:23

    Обновление прошивок для видеокарт Gigabyte на чипсетах ATI Radeon:

    12:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 августа):

    12:05

    Новая беспроводная точка доступа CNet CNAP-711:

    11:40

    Новые мегапиксельные ПЗС-модули Sharp Microelectronics:

    11:20

    Фотопринтер Epson Stylus Photo 935 – в России:

    11:06

    Новые чипы Trident для ТВ-приемников на выставке в Берлине:

    10:51

    Мировой рынок памяти: цены стабилизировались:

    10:29

    SD-R6112 и SD-R9012: новые тонкие DVD приводы от Toshiba для мобильных ПК:

    09:54

    Infineon начала поставки образцов 1 Гбит чипов DDR SDRAM:

    09:50

    Maxtor OneTouch: новое поколение внешних накопителей, теперь – емкостью до 300 Гб:

    09:42

    iPAQ Pocket PC h1935: новый 200-долларовый PDA от Hewlett-Packard:

    09:19

    TLP-S10U и TLP-S41U — два портативных проектора Toshiba:

    09:03

    Airspot: узлы беспроводного доступа в интернет D-Link для сектора СМБ:

    07:56

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