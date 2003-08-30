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    30 августа 2003

    Интернет и сети: Kerio WinRoute Firewall v.5.1.0:

    17:15

    Интернет и сети: ZoneAlarm Plus v.4.0.146.029:

    16:50

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 730:

    16:25

    Утилиты: Your Uninstaller! 2003 v.3.9.353:

    16:00

    Утилиты: Super Utilities v.1.66:

    15:35

    Интернет и сети: Spam Manager v.0.97:

    15:10

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.4.3:

    14:45

    Утилиты: Fresh UI v.6.35:

    14:25

    Интернет и сети: The Bat! v.2.00 Beta 6:

    14:05

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.6.2:

    13:45

    Интернет и сети: CuteFTP Pro v.3.3 Build 8.26.1:

    13:30

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.6:

    13:15

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.39:

    13:00

    Антивирусы: Norton Antivirus 2004 Trial:

    12:50

    Microsoft: IE SP2 быть! Или не быть?:

    12:40

    На создателя Worm.Blaster вышло ФБР:

    12:25

    Запись: на защиту лицензий встанет Macrovision SafeDisc v.3.1:

    12:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 августа):

    12:00

    Jukebox MP3 Gmini: новые мультимедийные плееры от Archos:

    10:33

    8x DVD-R/+R и 32х CD-RW диски от Verbatim:

    10:21

    Cooligy: новая система жидкостного охлаждения на электроосмосе:

    09:35

    Update: SL-K8AV2-RL: материнская плата от Soltek на чипсете K8T800 под Athlon 64:

    01:30

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