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    19 августа 2003

    Интернет и сети: Essential NetTools v.3.2:

    22:35

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R210 18.08.2003:

    17:10

    Утилиты: Trojan Remover v.6.0.4:

    16:45

    Утилиты: W32.Blaster.Worm Removal Tool v.1.0.4:

    16:25

    SL-CT710 — новая линейка CD-плееров Matsushita:

    16:22

    RRD: новые съемные накопители Iomega емкостью от 35 Гб:

    15:46

    Crisia: новая торговая марка ЖК мониторов от Sharp:

    15:36

    Утилиты: CleanCenter v.1.32.103:

    15:35

    Октябрьское снижение цен на Pentium M — новое подтверждение:

    15:26

    Чипы для Kingston будет поставлять Elpida:

    14:44

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.76 Build 001:

    14:40

    Программирование: PHP v.4.3.3 RC4:

    14:20

    PIXUS 455i и PIXUS 475PD — новые струйные принтеры Canon:

    14:19

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.8.350:

    14:00

    Утилиты: DVD Plus Identifier v.2.01:

    13:45

    40 Гб и 80 Гб винчестеры Hitachi Deskstar 7K250 будет выпускать китайская Great Wall Technology:

    13:28

    Sun: новые подробности о Gemini:

    13:12

    Обновление прошивок для CD-ROM и комбо-приводов Samsung:

    12:40

    Обновление драйверов и BIOS для контроллеров Promise:

    12:30

    Yamaha планирует представить домашнюю систему MusicCast:

    12:23

    Утилиты: Awflash v.8.24:

    12:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 августа):

    12:00

    Четыре новых SCSI Ultra320 комплекта от LSI Logic:

    11:55

    Sprint, Cisco, Hitachi Data Systems — успехи в области удаленных репликаций:

    11:49

    108 Мбит/с в WLAN — чипсет AGN100 от Airgo Networks:

    11:34

    MPIO FL100: новый МР3 плеер с 512 Мб встроенной флэш-памяти:

    10:52

    Gartner: рынок полупроводниковой продукции восстанавливается:

    10:33

    Рынок памяти: перемен нет и не ожидается:

    10:27

    Marvell представила Serial ATA II PCI-X хост-контроллеры:

    10:15

    Новые Dothan задерживаются до 1 квартала 2004 года:

    09:15

    Motorola, Engelhard и UM разработают собственные топливные элементы:

    08:56

    8,9-дюймовые ноутбуки ASUS S200: теперь – с технологией Centrino:

    08:51

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