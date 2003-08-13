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    13 августа 2003

    Фото дня: системная плата ASUS PC-DL Deluxe под два Xeon:

    17:36

    Рынок видеокарт сокращается, отчего страдают тайваньские производители:

    17:02

    Rio Karma: портативный MP3-проигрыватель с 40 Гб жестким диском:

    16:33

    HP Scanjet 4670: сканер, похожий на фоторамку:

    14:19

    Smart DiskOnKey — наконец-то версии с поддержкой загрузки:

    14:02

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.21.04.11:

    14:00

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.75 Build 003:

    13:40

    ELSA FireGL X2/T2 — две линейки видеокарт на ATI FGL 9800 и FGL 9600:

    13:29

    Интернет и сети: Spam Manager v.0.92:

    13:20

    Цена чистых 12" пластин в 4 квартале вырастет на 10%:

    13:01

    Утилиты: CoolMon v.1.0 Final:

    12:50

    Photosmart 7960: восьмицветный фотопринтер Hewlett-Packard:

    12:42

    NEC MultiSync LCD1960NX — обновление линейки 19" ЖК-мониторов:

    12:35

    Спасаем Windows от нашествия W32.Blaster.Worm:

    12:30

    Plextor — новые DVD+R диски:

    11:59

    Официальный и неофициальный релиз драйверов Detonator v.45.23/v.45.24:

    11:30

    Планы Intel по выпуску процессоров для настольных ПК: все модели в одной таблице:

    11:24

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 августа):

    11:20

    Transmeta TM8000-Efficeon: ждите в третьем квартале:

    11:16

    Рынок памяти: грёзы трейдеров:

    10:51

    15" ЖК-монитор Acer — модель AL506:

    10:14

    Итоги поставок ноутбуков тайваньского производства за июль:

    10:05

    Персональные кинотеары PROLINK Microsystems на GeForce FX5600/5200:

    09:22

    TSMC и UMC расширят производство по 0,13-мкм нормам:

    09:19

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