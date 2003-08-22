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    22 августа 2003

    Адвокаты Linux о коде, представленном SCO: причин для претензий нет и быть не может:

    21:08

    Интернет и сети: Miranda IM v.0.3.1 Beta:

    20:05

    Архиваторы: 7-Zip v.3.08.03 Beta:

    19:40

    Мультимедиа: Easy CD Ripper v.2.10:

    19:15

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.0 Beta 5:

    18:50

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 729:

    18:25

    Интернет и сети: Kerio WinRoute Firewall v.5.1.0 RC1:

    18:00

    Фото дня: ABIT KV7 в нашей тестовой лаборатории:

    17:53

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7 Beta 41:

    17:35

    Утилиты: Fresh UI v.6.30:

    17:10

    SiS и AVL начинают программу сертификации DDR400 для систем на SiS648FX:

    16:59

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.27:

    16:50

    Интернет и сети: SmartFTP v.1.0 Build 978.9 Beta:

    16:30

    Запись: Original CD Emulator v.2.15:

    16:15

    Утилиты: PropertyEditor v.3.42:

    16:00

    Интернет и сети: Spam Manager v.0.94:

    15:45

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.6.0:

    15:35

    В первом полугодии рыночная доля TSMC на 3% меньше, чем в 2002 году:

    15:28

    Запись: Sony Drive Speed Selector v.1.0:

    15:25

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.20 Beta 2:

    15:15

    Интернет и сети: Opera v.7.20 Beta 4 для Windows и Linux:

    15:05

    Microsoft: повышаем безопасность работы DirectX:

    14:55

    SDW-200DX — тонкий DVD ± RW-привод Lite-On IT:

    14:21

    Неофициальные драйверы для мобильных чипсетов Radeon 9000:

    13:30

    Три новых ноутбука Dynabook EX от Toshiba со встроенным ТВ тюнером:

    13:28

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 августа):

    13:20

    Рыночная доля AMD в Китае уменьшилась:

    12:42

    Надежды на восстановление экономики: загрузка фабрик превысила 85%:

    12:41

    Адвокаты Linux о коде, представленном SCO: причин для претензий нет и быть не может:

    12:07

    Толика слухов о новых процессорах AMD Athlon 64:

    11:48

    Виртуальный МАКС 2003: показательные выступления на авиасимуляторах:

    11:04

    Новая миниатюрная кредитка Visa Mini появится в Азии этой осенью:

    10:09

    Рынок памяти: начинается влияние конца месяца:

    09:51

    Royal Philips Electronics планирует приобрести лицензию на технологию Memory Stick:

    09:21

    IBM и NEC вырвались в пятерку лидеров полупроводниковой промышленности:

    08:30

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