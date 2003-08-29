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    29 августа 2003

    Microsoft раскрывает концепцию развития Visual Studio .NET и .NET Framework:

    22:55

    ОС: twoOStwo v.2.2 Build 35T:

    22:30

    Интернет и сети: ZoneAlarm Pro v.4.0.146.029:

    22:05

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7 RC8:

    21:40

    Мультимедиа: AnyDVD v.1.6.1.5:

    21:15

    Интернет и сети: UltraFXP v.0.991:

    20:50

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.3.72.0:

    20:25

    Утилиты: CleanCenter v.1.32.105:

    20:00

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.03:

    19:35

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.3.03:

    19:10

    Olympus Europe представила CAMEDIA C-5000 ZOOM:

    17:28

    ASUS: карты на чипах ATI — на Computex?:

    16:51

    Nokia выкупает долю Motorola в Symbian:

    16:35

    Новые серверы SGI Altix 3000 и системы хранения данных TP9300:

    15:53

    Интернет и сети: Mozilla v.1.5 Beta:

    14:30

    Telos – соломинка, способная спасти электросети США от отключения:

    14:24

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.2.1 Build 1:

    14:15

    Новая mini-ITX плата VIA, EPIA CL:

    14:13

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.5.1.5.5:

    14:00

    Запись: Elby CloneDVD v.1.2.8.4:

    13:45

    Полное поражение NVIDIA в Half-Life 2?!:

    13:25

    Видеокарта Leadtek на NVIDIA Quadro FX3000:

    13:13

    Symantec борется с пиратством... исключительно в Северной Америке:

    13:00

    Утилиты: AwdFlash v.8.24G (Tyan):

    12:50

    Неофициальные драйверы для AC97-кодеков от C-Media:

    12:40

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS:

    12:24

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 августа):

    12:20

    Kingmax DDR433- скоро на российском рынке:

    12:19

    SDM-HX93 и SDM-HX73: два новых ЖК дисплея от Sony:

    11:35

    Ricoh: 8x DVD+R поступят в продажу в 4 квартале:

    11:10

    Биотехнологии для мира и войны:

    10:11

    Сентябрь: Gigabyte купит Elsa, Asustek выпустит собственные карты на чипах ATI:

    10:02

    Gateway представила 4 цифровых фотокамеры и вышла на этот рынок:

    09:26

    Сетевые системы хранения данных Iomega в России:

    08:48

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