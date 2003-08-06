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    6 августа 2003

    Утилиты: GetDataBack v.2.20:

    17:30

    Антивирусы: F-Prot v.3.14a:

    17:05

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.36:

    16:40

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.3.7:

    16:15

    VIA K8T800 — демонстрация на LinuxWorld Expo:

    16:01

    Утилиты: Active Registry Monitor v.1.38:

    15:50

    EasyShare DX4530 и EasyShare CX6230 — новые камеры Kodak:

    15:34

    Пара слов о новых Personal Cinema от Chaintech:

    15:30

    Утилиты: Fresh Diagnose v.6.10:

    15:25

    Интернет и сети: BearShare v.4.3.0 Beta 120:

    15:00

    Nanya и Kingston: дружба врозь:

    14:39

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.21.04.04:

    14:35

    SCO Group продолжает наступать: в прицеле — Red Hat:

    14:17

    SCO Group продолжает наступать: в прицеле — Red Hat:

    14:17

    Утилиты: AMS Fast Defrag v.2.02.71:

    14:15

    Запись: DropToCD (DataCD) v.2.0:

    13:55

    DMP-200 — новый MP3-плеер Gateway:

    13:35

    Утилиты: Actual Handy Windows v.2.0:

    13:30

    Утилиты: Win32Pad v.1.3.3:

    13:15

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    13:00

    Обновление BIOS для видеокарт SUMA:

    12:50

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    12:40

    Обновление USB2.0-драйверов от Nec-Orangeware:

    12:30

    Обновление прошивок для приводов Lite-On, MSI и Samsung:

    12:20

    PC-SV1-7D/5CB — пополнение семейства Mebius:

    12:13

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 августа):

    12:10

    Samsung взялся за Memory Stick:

    11:55

    GreenWood расширяет сеть сервисного осблуживания:

    11:37

    Ramtron представляет образцы FRAM, выполненных по 0,35-мкм технологии:

    11:34

    Список всех доступных в России системных плат Abit под процессоры Pentium 4:

    10:51

    Пополнение нашего музея: Intel Express3D с 4 Мб SGRAM:

    10:05

    Рынок памяти: контрактные цены повысились, но активность на рынке невысокая:

    10:03

    Metrowerks представляет инструментарий разработчика для Sharp Zaurus:

    09:45

    ALL-IN-WONDER 9600 PRO — пополнение линейки видеокарт ATI:

    09:42

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