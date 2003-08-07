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    7 августа 2003

    DVD DigiCopier — новая серия дупликаторов Addonics Technologies:

    18:55

    Интернет и сети: Pop-Up Stopper Professional v.1.55:

    18:05

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.10.10:

    17:40

    Мультимедиа: Click and Convert 2003 v.2.0:

    17:15

    Интернет и сети: Popup Block v.1.65:

    16:50

    Интернет и сети: ConcordFTP v.3.0:

    16:30

    AMD покупает Geode у National Semiconductor:

    16:27

    Мультимедиа: DirectDVD v.5.2:

    16:10

    Рынок памяти: корейские производители сообщили свои контрактные цены:

    15:58

    NEC выпустит 300 серверов для Samsung:

    14:59

    Новая версия теста CPU RightMark:

    14:32

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": восьмой (август 2003) номер ушел в печать!:

    14:19

    Быстрые лезвия HP — обновления в линейке серверов класса HP ProLiant BL p:

    13:58

    Утилиты: CPU Identification v.1.4:

    13:40

    Представление Dothan отложено до 1 квартала 2004 года:

    13:35

    Утилиты: MagicTweak v.2.60:

    13:25

    Интернет и сети: SpamPal v.1.30:

    13:10

    DiMAGE E323, DiMAGE G500, DiMAGE Z1 и DiMAGE A1 — новые модели камер Minolta:

    12:55

    Интернет и сети: HiDownload v.3.2:

    12:55

    ОС: Mandrake Linux v.9.2 Beta 2:

    12:45

    Утилиты: WinBoost v.4.34:

    12:35

    Интернет и сети: AOL Instant Messenger v.5.2.3292:

    12:25

    Обновление драйверов для звуковых карт SB Live! 5.1:

    12:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 августа):

    12:05

    7NFU400 — новая плата Acorp на nForce2 Ultra 400:

    11:44

    AMD готовит Athlon 64 FX?:

    11:28

    USB Flash Rubber Drive — новый носитель от Canyon:

    11:08

    Рынок памяти: изменения контрактных цен согласованы не везде:

    10:31

    DynaMO 640U2 Photo — MO-привод и ридер от Fujitsu:

    10:29

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