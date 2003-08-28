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    28 августа 2003

    Microsoft представляет новую партнерскую программу Visual Studio Industry Partner:

    18:45

    GNU/Linux Summit 2004 – Призыв к участию:

    18:20

    Утилиты: "Фото на документы" v.2.5:

    17:55

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.0 Build 59:

    17:30

    SanDisk Ultra II — новая линейка CF и SD:

    17:16

    Мультимедиа: mp3Trim v.1.86:

    17:05

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.38:

    16:40

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.5.10.413 Beta:

    16:20

    Интернет и сети: KaZaA Lite K++ v.2.4.2:

    15:55

    Интернет и сети: Opera v.7.20 Beta 7 (Public Beta 1) для Windows:

    15:30

    Dell готовит "постройневшие" КПК Axim X3:

    15:05

    ОС: Mandrake Linux v.9.2 RC1:

    15:05

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.6.1:

    14:40

    Утилиты: Cool Info XP v.4.0.2:

    14:25

    Legend и Intel: сотрудничество в области домашних сетей:

    14:20

    Samsung удваивает капзатраты, утраивает выпуск флэш-памяти:

    14:09

    Утилиты: Super Utilities v.1.65:

    14:00

    Мультимедиа: WinAmp v.5.0 Alpha 1:

    13:50

    Драйверы: Creative MediaSource 1 Web Update v.1.01.09:

    13:35

    Утилиты: ASUS Tempster v.2.00:

    13:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 августа):

    13:05

    OneTouch 9320 — новая модель сканеров линейки Slimline от Visioneer:

    13:00

    Утилиты: EzClock v.1.07.01:

    12:55

    Stylus C43: новый принтер EPSON для домашнего использования:

    12:44

    HGST переносит производственные линии в Китай:

    12:11

    Будет ли Intel открывать научный центр в Корее? Маловероятно:

    11:42

    PlayStation 3 и NVIDIA: компанию рано списывать со счетов на рынке чипов для игровых приставок:

    11:15

    Samsung Electronics начала массовое производство 256 Мбит чипов GDDR2:

    11:06

    Изменения в роадмэпе процессоров Intel Pentium M. Ждем новые цены:

    10:37

    Мировой рынок памяти: ожидается увеличение спекулятивных сделок:

    10:36

    Casio EX-S20 и EX-M20: свежее пополнение линейки цифровых камер Exilim:

    10:36

    Японская штучка, делающая "сепукку" информации на жестком диске:

    10:13

    На 90-нм фронтах без перемен: Toshiba использует low-k пленки, Intel готовит Dothan и Prescott:

    09:18

    Спрос на NAND-флэш превышает предложение:

    08:44

    Референс-дизайн Philips облегчает переделку ЭЛТ-телевизиров в ЖК:

    07:44

    IFA 2003: SCM Microsystems представит приемники цифрового ТВ для ноутбуков:

    02:57

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