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    23 августа 2003

    Интернет и сети: Eudora v.6.0.0.20 Beta:

    19:30

    Мультимедиа: RealOne Player v.2.0 Build 6.0.11.864:

    19:05

    Интернет и сети: Tiny Personal Firewall v.5.00.1210:

    18:40

    Мультимедиа: RadLight Pro v.3.03:

    18:15

    Утилиты: Your Uninstaller! 2003 v.3.9.337:

    17:10

    Утилиты: CleanCenter v.1.32.104:

    16:50

    Мультимедиа: BSPlayer v.0.86 Build 501 (Nightly Build):

    16:30

    Утилиты: VMware v.4.0.2 Build 5592:

    16:10

    Утилиты: CPUInfo v.2.1.0 Final:

    15:55

    Утилиты: Motherboard Monitor v.5.3.4.0:

    15:40

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R211 22.08.2003:

    15:25

    Обновление драйверов для контроллеров Promise:

    15:15

    Утилиты: AwdFlash v.8.24F (Soltek):

    15:05

    Неофициальные WDM-драйверы для NVIDIA:

    14:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 августа):

    14:45

    Обновление прошивок для DVD-RW и комбо-приводов AOpen и Lite-On:

    14:35

    Пополнение нашего музея компьютерной истории: Gravis Ultra Sound:

    11:03

    Новые сетевые продукты от LG Electronics:

    10:41

    Новая серия ИБП Powercom — Vanguard:

    10:07

    Фото дня: плата GA-7VT600 1394 в нашей тестовой лаборатории:

    09:06

    Оптоволокно… из океанских губок?:

    08:07

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