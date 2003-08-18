  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    18 августа 2003

    Отчет о финале конкурса «12 вопросов»:

    23:55

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.6.2:

    19:20

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7 Beta 39:

    18:30

    Интернет и сети: The Bat! v.2.00 Beta 2:

    18:30

    Утилиты: SuperRam v.4.8.17.2003:

    18:05

    Утилиты: PCBoost v.2.8.17.2003:

    17:40

    Утилиты: PCMedik v.5.8.17.2003:

    17:15

    Apple начала поставки Power Mac G5:

    17:04

    Утилиты: Throttle v.5.8.17.2003:

    16:50

    В линейке Sound Blaster Audigy 2 пополнение: две новых модели:

    16:39

    Утилиты: System Cleaner v.4.92с:

    16:30

    Интернет и сети: Spam Manager v.0.93:

    16:10

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0 RC3:

    15:30

    inno3D Tornado Personal Cinema FX — новый медиа-центр в домашнем ПК:

    15:15

    Мультимедиа: TVTool v.8.2:

    15:15

    Интернет и сети: eMule v.0.30a:

    15:00

    Интернет и сети: Download Accelerator Plus v.7.0 Beta:

    14:45

    Интернет и сети: Windows Messenger v.5.0:

    14:30

    Грызуны CD или В шреддер все!:

    14:26

    S2885: двухпроцессорная системная плата Tyan для рабочих станций на Opteron:

    14:21

    Microsoft: Service Pack 2 для Windows XP задерживается на год:

    14:20

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 августа):

    14:10

    Все Firmware прошедшей недели (с 11 и по 17 августа 2003 года):

    14:00

    Все драйверы прошедшей недели (с 11 и по 17 августа 2003 года):

    13:50

    Все BIOS прошедшей недели (с 11 и по 17 августа 2003 года):

    13:40

    Sony Cybershot DSC-U50 — почти DSC-U30, но не совсем:

    13:34

    Половина тайваньских производителей печатных плат работает на пределе:

    13:07

    Чипсеты под AMD Athlon 64: обновленные данные:

    12:41

    Новые карты Memory Stick/Memory Stick PRO Duo компании SanDisk:

    11:59

    Фото дня: видеокарта AOpen Aeolus GeForce FX 5600S в нашей лаборатории:

    11:32

    PalmOne: наследник PalmSource:

    10:55

    Планы Lexar по выпуску Memory Stick Duo и Memory Stick Pro Duo:

    10:53

    Встраиваемый USB 2.0-ридер Transcend:

    10:38

    Рынок памяти: производители демпингуют, трейдеры в унынии:

    10:06

    Обратимая квантовая литография: еще один подход к созданию квантовых чипов:

    09:51

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018