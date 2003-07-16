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    16 июля 2003

    Вирусная активность начала 2003 года:

    20:00

    Новейшая ОС для КПК Microsoft говорит по-русски:

    19:35

    ФАПЧ TI для регистровых модулей DDR-II:

    17:59

    Утилиты: Your Uninstaller! 2003 v.3.9.2:

    17:30

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.70 Build 2:

    17:05

    Утилиты: DVD Master Backup v.0.2.9:

    16:40

    Утилиты: WinXP Manager v.4.7.2:

    16:20

    Три графических карты серии PixelView GeForce FX5900 от Prolink:

    15:45

    Интернет и сети: KaZaA v.2.5.1:

    15:25

    Драйверы ATI Catalyst v.3.6:

    15:05

    Драйверы Detonator v.44.65 и v.44.68:

    14:45

    Тайваньские производители о планах выпуска 15,4" ЖК-панелей для ноутбуков:

    14:43

    Gigi GeForce FX5900 Turbo: новая графическая карта от Albatron с 256 Мб памяти:

    14:36

    Мультимедиа: BeSweet v.1.5 Beta 19:

    14:30

    Утилиты: SmartDoctor 2 v.2.75:

    14:15

    Мультимедиа: DivX v.5.0.7 для Mac:

    14:00

    Microsoft: исправляем ошибки в Internet Explorer 6 SP1:

    13:45

    LL-T1200T и LL-T15TRS — 12 и 15" сенсорные дисплеи Sharp:

    13:36

    35-летие Intel: об увеличении расходов на R&D и о росте доходов:

    13:27

    Обновление BIOS, драйверов и утилит для RAID-контроллеров HighPoint:

    13:25

    Обновление драйверов для мышей от Genius:

    13:05

    Обновление драйверов для звука CMI-9739A/8738 от C-Media:

    12:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 июля):

    12:40

    ABIT Siluro FX5900 OTES, официально:

    12:35

    Новые ноутбуки Samsung: линейки Q-20 и X-05:

    12:26

    PowerLook 1000 — профессиональный планшетный сканер UMAX:

    11:59

    Tomcat K8S: новая однопроцессорная плата от TYAN под AMD Opteron:

    11:37

    Новая лицензионная программа Philips и нестандартные многосессионные аудио-диски:

    11:33

    Новая технология 4-цветного цветового CCD фильтра от Sony для цифровых камер:

    11:08

    Рынок памяти: контрактные поставки — приоритетны:

    10:20

    Creative WebCam Notebook: в продаже с этого месяца:

    09:47

    Motorola и Fujitsu: безопасность — прежде всего:

    09:04

    Фото дня: графическая карта ABIT FX5900 OTES:

    08:58

    Второй российский Intel Developer Forum состоится в Москве 28 – 29 октября:

    08:23

    magicolor 7300: новый цветной принтер MINOLTA-QMS:

    08:11

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