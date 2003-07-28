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    28 июля 2003

    Интернет и сети: eMule Plus v.1g:

    18:40

    ОС: twoOStwo v.2.10 RC1 Build 34:

    18:15

    Цены на платы на i865 упали с июня на 12,5%:

    18:06

    Утилиты: Hardinfo 2003 v.4.03 Build 2650:

    17:50

    Утилиты: PC Surgeon v.3.50:

    17:25

    Утилиты: Reg Organizer v.1.4:

    17:00

    Утилиты: Nero CD Speed v.2.02:

    16:35

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.3.2:

    16:10

    Утилиты: HD_Speed v.1.3.1.32:

    15:45

    23 Гб Blu-Ray Disc от Mitsubishi — поставки начнутся в августе:

    15:25

    Интернет и сети: Spam Manager v.0.87:

    15:20

    Утилиты: Winnow Cleaner v.3.2.1:

    14:55

    NOMAD MuVo NX и NOMAD Jukebox Zen NX — новые линейки MP3-плееров Creative:

    14:39

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.8.220:

    14:30

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.2.1 Final:

    14:05

    Мультимедиа: Sonique2 Alpha v.2.03.07.25:

    13:40

    Oregon Scientific и новая "самая тонкая" камера:

    13:38

    Запись: Nero InCD v.4.0.1.21:

    13:05

    AMD о Dawning 4000A, официально:

    12:54

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.4:

    12:50

    Новый адаптер для xD Picture Card/SM от Melco:

    12:38

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.4:

    12:30

    Samsung и MIT займутся поиском новых технологий:

    12:29

    Запись: Nero Burning Rom v.6.0.0.9:

    12:10

    Новые сервисы NTT на основе IBM Lotus Notes:

    12:09

    Intel выпустила 2,40C ГГц Pentium 4 с новым степпингом M-0:

    11:48

    Утилиты: XP-AntiSpy v.3.72:

    11:35

    Xilinx предпочтет UMC IBM?:

    11:25

    Интернет и сети: eDonkey2000 v.0.49.8:

    11:20

    Picsel и Panasonic: добавим мультимедийности в Secure Digital:

    11:18

    Мультимедиа: DivX Pro "Manihi":

    11:05

    NB1401: первый ноутбук от Gigabyte:

    10:56

    NVIDIA: Speedn – секретный подарок:

    10:55

    PLE430T-S — 17" монитор iiyama со встроенным TV-тюнером:

    10:53

    iQue 3600: карманный ПК от Garmin со встроенным GPS приемником:

    10:40

    Антивирусы: завершен бета-тестинг Norton Antivirus:

    10:35

    Все Firmware прошедшей недели (с 21 по 28 июля 2003 года):

    10:25

    Рынок памяти: конец месяца в полном расцвете:

    10:15

    Все драйверы прошедшей недели (с 21 по 28 июля 2003 года):

    10:15

    512 Мб флэш-карта MMC от Hama:

    10:10

    Все BIOS прошедшей недели (с 21 по 27 июля 2003 года):

    10:00

    Tomcat K8S (S2850): серверная однопроцессорная ATX-плата от Tyan под чипы Opteron:

    09:53

    Системные платы AK77-600 от AOpen на чипсете VIA KT600:

    09:37

    GO-W0404A: пишущий DVD привод от Gigabyte с поддержкой 8 форматов:

    09:17

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