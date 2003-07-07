  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 июля 2003

    SPEEDIA — линейка новых принтеров Casio:

    19:17

    CPT увеличивает производство 17 и 15,4" ЖК-панелей:

    15:39

    Axia eyeplate — новая миниатюрная камера Fujifilm:

    15:06

    12 и 24-портовый коммутаторы серии PowerConnect 5000 от Dell:

    14:30

    DW-7802TE — DVD±RW-привод Mitsumi:

    13:47

    Планы AMD по изменению цен на процессоры 28 июля:

    13:26

    Новая версия HP Compaq Evo Mobile Workstation N800w:

    13:25

    FlyCAM-SD — камера для КПК:

    12:47

    Intel готовит не один, а два чипсета под одноканальную DDR400:

    12:13

    71-дюймовый Giant PDP: плазменный ТВ от LG Electronics с 1,8-метровой диагональю:

    10:19

    DNT G2 mini: крохотная 2-Мп цифровая камера:

    10:07

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018