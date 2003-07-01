  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    1 июля 2003

    AMD выпустила ACML 1.0:

    18:52

    AMD выпустила ACML 1.0:

    18:52

    Интернет и сети: Mass Downloader v.2.6 Build 398:

    17:55

    Интернет и сети: Mozilla v.1.4 Final:

    17:45

    Программирование: PHP v.5.0.0 Beta 1:

    17:35

    Запись: Nero InCD v.4.0.1.7:

    17:25

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.10.42:

    17:15

    G775 — обновление линейки 17" CRT-мониторов Benq:

    17:06

    Мультимедиа: XMovie v.1.9.9:

    17:05

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.10 Final:

    16:50

    Утилиты: CPU-Z v.1.18c:

    16:40

    Утилиты: WinBIOS v.1.04.08:

    16:30

    Утилиты: EzClock v.1.06.06:

    16:20

    Утилиты: AOConfig v.2.00.04:

    16:10

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit, Albatron и Gigabyte:

    16:00

    D800P Dream Machine — канадский ноутбук c поддержкой двухканальной памяти:

    16:00

    Philips KEY007 и 008 — "шпионские" камеры:

    15:31

    Японские мечты о 65-нм техпроцессе:

    14:40

    GSA-4040B — первый мультиформатный DVD-привод LG:

    13:59

    SK8N — плата ASUSTeK — официально:

    13:05

    NEC представила метаноловые источники питания для ноутбуков:

    12:08

    DCP-1000J — "комбо-принтер" Brother:

    11:58

    Apricot AL R3 — обновление линейки бизнес-ноутбуков Mitsubishi:

    11:44

    WinBook WV7150C — ноутбук Soteс на Athlon XP-M:

    11:36

    Новые 16-Мбит чипы флэш-памяти для BIOS от Sharp:

    11:04

    Colby Systems готовится представить 2,4 Гб Microdrive:

    10:41

    Rambus лицензирует Samsung Yellowstone:

    10:30

    Mitac Mio 339 и Mio 558: официально:

    09:54

    EP-8KRA2+, вариант системной платы на VIA KT600 от EPoX:

    09:43

    Tornado GeForce FX 5900/5900 Ultra: серия графических карт от InnoVISION:

    09:30

    Наборы модулей памяти Premier PC-3700 DDR от OCZ Technology:

    08:33

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018