  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    12 июля 2003

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.2.5:

    19:25

    Интернет и сети: BeFaster v.3.31:

    18:40

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.20.16.37:

    18:15

    Неофициальные драйверы Detonator v.44.90:

    17:50

    Интернет и сети: MSN Messenger v.6.0.0503:

    14:00

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 чипсетов VIA:

    12:30

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS:

    12:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 июля):

    12:00

    Cypress начала поставки образцов 72 Мбит чипов синхронной SRAM:

    11:56

    VESTA 200: украинский КПК от НПФ "Версия" – уже в продаже:

    10:57

    4PDA2+V2.0: новинка от EPoX на чипсете 865PE:

    10:39

    RDF: образцы новых модулей Samsung под SiSR659:

    09:25

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018