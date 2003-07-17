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    17 июля 2003

    Утилиты: WinGuard Pro Free v.5.5.5:

    18:50

    Утилиты: Boost XP v.1.29:

    18:25

    Утилиты: CleanCenter v.1.32.98:

    18:00

    Утилиты: Defragmenter Pro Lite/Plus v.1.0.1:

    17:40

    Мультимедиа: RadLight v.4 Alpha 2:

    17:20

    Оптимизация для тестов или О чем умалчивала NVIDIA:

    15:33

    ATI RADEON 9800 PRO: теперь и Mac Edition:

    15:32

    Рейтинг производителей DRAM по итогам первого полугодия:

    15:14

    SDM-S и SDM-X — две новых линейки ЖК-мониторов Sony:

    14:46

    PEG-UX50 — новый КПК от Sony:

    13:58

    ClipDrive — наконец-то добрались до 1 Гб:

    13:19

    Корпус от Novac для 3,5" дисков с интерфейсами Serial ATA/USB:

    13:11

    DiMAGE X20 — новая компактная камера Minolta:

    13:00

    Утилиты: WindowsBlinds v.4.1:

    11:55

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.20.16.40:

    11:40

    Интернет и сети: MSN Messenger 6 Final (Build 6.0.0602):

    11:25

    Новые драйверы для контроллеров Promise:

    11:15

    Новые драйверы и ПО для мышей Logitech:

    11:05

    USBVPN1: портативный VPN-адаптер Linksys:

    10:58

    Обновление прошивок для видеокарт Gainward:

    10:55

    A2 и L5: новые серии ноутбуков от ASUS:

    10:53

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 июля):

    10:45

    Обновление драйверов для чипсетов AMD 8000:

    10:35

    Mach IV — портативное хранилище данных от FirewireDirect:

    10:29

    Рынок памяти: модернизация машинного парка еще заставит цены расти:

    10:16

    32 Мб и 64 Мб флэш-карты формата MiniSD от Matsushita:

    09:23

    Cypress WirelessUSB EX — новый чип для беспроводных устройств:

    09:13

    Корпус Thermaltake Xaser III, версия Lanfire:

    09:03

    Canon PowerShot S50 Pro: теперь – в комплекте с 1 Гб Microdrive:

    08:48

    ULi Electronics: чипсетный бизнес ALi ушел в автономное плавание. Новые чипсеты M1683 и M1687:

    08:23

    Tezro и Onyx4 UltimateVision: две новых графических системы от Silicon Graphics:

    08:06

    Отчет AMD о работе во втором финансовом квартале 2003:

    07:41

    QuickMedia DFB-H7: семипортовый USB 2.0/FireWire разветвитель D-Link:

    07:24

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