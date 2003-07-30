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    30 июля 2003

    MPIO USB Drive HS100: миниатюрный USB-накопитель с 1,5 Гб 1-дюймовым HDD:

    15:47

    UMC: доходы во втором квартале выросли, третий квартал будет менее удачным:

    15:23

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.2.0.11с:

    14:00

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Pro v.1.22:

    13:30

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.2.2:

    13:10

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    12:50

    eServer 325 — новые двухпроцессорные серверы IBM на Opteron 240/246:

    12:45

    ОС: KDE v.3.1.3:

    12:35

    Интернет и сети: Mozilla Firebird v.0.6.1:

    12:20

    Internet Explorer покоряет Сеть:

    12:05

    Изменение цен на процессоры Celeron для настольных ПК:

    12:04

    Новые драйверы для контроллеров Promise:

    11:55

    CNPS7000A-AlCu и CNPS7000A-Cu: еще две новинки от Zalman:

    11:46

    Официальные драйверы для чипсетов nForce 1/2:

    11:45

    Обновление драйверов для мониторов Dell:

    11:35

    RamSan-330 — внешний кэш для RAID от Texas Memory Systems:

    11:33

    AL1931M и AL1911M: два новых 19-дюймовых ЖК монитора от Acer в России:

    11:27

    Новые драйверы для веб-камер Creative:

    11:25

    UPX-C200 — новая цифровая печатная система Sony:

    11:23

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 июля):

    11:15

    SL-5900-FD: вариант на GeForce FX5900 от Soltek:

    11:07

    Новые модели high-end систем хранения данных EMC:

    10:56

    PLATINUM GeForce FX 5600: новинка от SUMA:

    10:50

    USB-адаптер для xD-Picture Card от FujiFilm:

    10:49

    Поставки чипсета Intel 848P начнутся в середине августа:

    10:34

    Рынок памяти: отмечается рост интереса к SDRAM:

    10:20

    FireGL X2-256 и FireGL T2-128: новая профессиональная графика от ATI Technologies:

    10:17

    M-Systems и Toshiba о планах совместной разработки новых решений на NAND:

    09:30

    Optura 300 и Optura Xi: 2-мегапиксельные видеокамеры Canon:

    08:04

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