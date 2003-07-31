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    31 июля 2003

    Rollei dp300: 3-мегапиксельная камера для начинающих фотолюбителей:

    17:41

    DCR-PC300K — новая DV-камера Sony:

    17:39

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.3.5:

    17:15

    Новая GPS-система Positioning Solutions для 10 КПК:

    16:50

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.20.19.51:

    16:50

    Утилиты: System Cleaner v.4.91d:

    16:25

    SiSM661FX — чипсет с 800 МГц FSB и поддержкой DDR400 для ноутбуков:

    16:15

    Утилиты: MySQL Backup Watcher 1.6.0:

    16:00

    Утилиты: Rage3D Tweak v.3.9:

    15:35

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7 Beta 28:

    15:10

    DGS-1005D и DGS-1008D — новые коммутаторы D-Link:

    14:52

    Мультимедиа: XMPEG v.5.0 RC3 Build 3:

    14:45

    Утилиты: A-Tuner v.1.5.35.4490:

    14:20

    Утилиты: CPU-Z v.1.19:

    14:00

    Утилиты: BlindWrite Profiler v.2.01:

    13:40

    Утилиты: NVClock v.0.7:

    13:25

    Утилиты: PowerStrip v.3.43 Build 405 Beta:

    13:10

    F-watch: часы со встроенной USB-флэшкой – в России:

    13:05

    Утилиты: WinFlash от Shuttle:

    12:55

    Неофициальные драйверы Detonator v.44.90:

    12:45

    Обновление прошивок для CD-RW-приводов BenQ:

    12:25

    Sony опубликовала спецификации карманной игровой приставки PSP:

    12:08

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.21.01:

    12:05

    Остудите память или Мини-радиаторы OCZ:

    11:59

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 июля):

    11:50

    IBM построит еще один недорогой суперкомпьютер на Linux:

    11:34

    Рынок памяти: спрос на SDRAM продолжает расти:

    11:09

    DV-W50D: 4X DVD±RW привод от TEAC:

    10:40

    DisplaySearch: оценка текущего состояния рынка ЖК телевизоров:

    10:06

    Latitude X300 и Inspiron 300m: новые суб-ноуты от Dell на 1,2 ГГц LV Pentium M:

    09:25

    Secure IDE: защита содержимого жестких дисков по версии ABIT:

    09:21

    AVS: китайская альтернатива MPEG:

    09:09

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