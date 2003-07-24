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    24 июля 2003

    На рынке программных продуктов для обеспечения безопасности безоговорочный лидер — Symantec:

    17:25

    EZQuest начала продажи новых 4х DVD-RW приводов Boa:

    16:53

    Microsoft: русский Windows 2000 Service Pack 4:

    16:00

    Белые квантовые светодиоды Sandia: эффективно и недорого:

    15:39

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.02 Build 007:

    15:35

    Запись: DUP-DVD v.2.3.0:

    15:10

    Линейка новых синтезаторов серии Motif ES от Yamaha:

    14:49

    Интернет и сети: Eudora v.6.0.0.14 Beta:

    14:45

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.2.6:

    14:25

    Китайский мегакомпьютер "Красная Сеть":

    14:24

    Интернет и сети: Messenger Plus! v.2.20.53:

    14:05

    Интернет и сети: Opera v.7.20 Beta 2 для Windows:

    13:45

    Штрафные санкции в отношении Hynix в США и обескураживающее решение ITC:

    13:35

    Графическая карта на чипе Radeon 9200SE, версия от Hercules:

    13:29

    Интернет и сети: AOL Instant Messenger v.5.2.3281:

    13:20

    Фото дня: ABIT Siluro FX5900 OTES — в нашей лаборатории:

    13:15

    ОС: Mandrake Linux v.9.2 Beta 1:

    13:05

    Первые GPS-модули для Tungsten T2:

    12:59

    Motorola выпала из десятки крупных поставщиков чипов:

    12:45

    Мультимедиа: ThumbsPlus v.6.0 Final:

    12:35

    Неофициальные драйверы Detonator v.45.00 (44.90):

    12:15

    QV-R40 — новая 4 мегапиксельная фотокамера Casio:

    12:11

    Утилиты: Cacheman v.5.50:

    11:55

    Allegretto M700 — 3,2 мегапиксельная камера Toshiba с 10х оптическим увеличением:

    11:52

    NS — линейка бизнес-ноутбуков Epson:

    11:31

    Microsoft: DirectX 9.0b официально!:

    11:15

    Designjet scanner 4200 и Designjet 815mfp — многоцелевые принтеры HP:

    11:11

    Обновление прошивок для видеокарт SUMA:

    11:05

    Утилиты: ASUS GameFace v.1.20.0001:

    10:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 июля):

    10:45

    Рынок памяти: чем ближе конец месяца, тем меньше активность:

    09:50

    Transmeta оснастит TM8000 флэш-памятью:

    07:57

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