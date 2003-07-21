  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    21 июля 2003

    Microsoft Exchange Server 2003 отправлен в производство:

    21:50

    Неофициальные драйверы для Radeon:

    21:35

    adaptPCI-1PMC: PMC/PTMC адаптер с интерфейсом PCI:

    19:03

    Dell PowerEdge 400SC: недорогой сервер для СМБ:

    18:34

    Ericsson доверит IBM разработку своей глобальной информационной системы:

    17:54

    uDiskOnChip — новый флэш-носитель M-Systems:

    17:37

    StorCase начинает поставки SATA RAID-стоек:

    17:23

    Выпуск Tungsten T2 — 23 июля:

    17:08

    Плазменный Pioneer:

    16:47

    Barebone ПК: Shuttle — безусловный лидер:

    14:30

    Tungsten T3 или "Верю-не верю":

    14:02

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.71 Build 2:

    14:00

    ZM-2HC1, ZM-WB2, ZM-80C-HP, ZM-OP1, NB47J: новые системы охлаждения от Zalman:

    13:58

    Интернет и сети: Kerio Personal Firewall v.4.0 Beta 5:

    13:35

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": седьмой (июль 2003) номер — уже в рознице!:

    13:28

    Утилиты: TaskInfo2003 v.5.0.0.94:

    13:15

    Процессор Transmeta TM8000 (Astro) появится в сентябре:

    13:03

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R203 20.07.2003:

    12:55

    Новый DirectX 9.0b Beta:

    12:35

    ASUS AP1720-I5: новый двухпроцессорный сервер на чипах Xeon:

    12:31

    Два новых сканера серии Perfection от Epson: 3170 PHOTO и 1670 PHOTO:

    12:28

    Новые экспонаты нашего музея: 3D Banshee от Ensoniq:

    12:23

    Интернет и сети: Windows Messenger v.5.0.0335 RC:

    12:20

    Мультимедиа: TMPEGenc v.2.520.54.163:

    12:05

    Запись: выход Nero Burning Rom 6 задерживается:

    11:50

    Обновление прошивок для видеокарт Matrox:

    11:40

    Producer PHASE 28 и PHASE 26 USB: новые цифровые аудио интерфейсы от TerraTec:

    11:32

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    11:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 июля):

    11:20

    Dell – просто Dell, а не Dell Computer:

    11:15

    Все драйверы прошедшей недели (с 14 по 20 июля 2003 года):

    11:05

    S3C2440: новый мобильный процессор с тактовой частотой до 533 МГц:

    11:04

    Все BIOS прошедшей недели (с 14 по 20 июля 2003 года):

    10:55

    Рынок памяти: Тайвань отрывается от Кореи:

    10:27

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018