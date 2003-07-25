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    25 июля 2003

    LiDE 80: 180-долларовый сканер Canon с питанием по USB:

    18:39

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.20.18.47:

    14:45

    VisionTek может появиться на рынке цифровых фотокамер:

    14:37

    Утилиты: AbsoluteShield Track Eraser v.3.21:

    14:20

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.72 Build 3:

    13:55

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.02:

    13:30

    Антивирусы: Norton AntiVirus 2004 Beta 6:

    13:05

    С Днем Сисадмина!:

    13:00

    Мультимедиа: MV2Player v.07 Beta 3 Plus:

    12:45

    Asustek: поставки системных плат в июле могут составить 2,3 млн. штук:

    12:42

    IBM обновляет ряды ThinkPad — модели T40 и T40p:

    12:26

    Утилиты: Hmonitor v.4.1.3.2:

    12:25

    Мультимедиа: Quintessential Player Build 54 Beta:

    12:10

    Мультимедиа: TVTool v.8.0:

    11:55

    Утилиты: VMware v.4.0.1 Build 5289:

    11:40

    Базы данных: MySQL 4.0.14:

    11:25

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.0.0.1:

    11:15

    Aeolus FX5600S: серия новых графических карт от AOpen:

    11:07

    Microsoft: повышаем безопасность в Windows NT Server и SQL Server:

    11:05

    DataStation от I/OMagic: тут и флоп, тут и ридер:

    10:57

    IC7-MAX3: top-end модель системной платы от ABIT, официально. Подробности:

    10:47

    Обновление BIOS и драйверов RAID-контроллеров HighPoint:

    10:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 июля):

    10:35

    Fujifilm представит 1 Гб USB 2.0 drive:

    10:21

    250 Гб внешний жесткий диск Melco — теперь и 7200 об/мин:

    10:19

    Рынок памяти: противостояние покупателей и демпингующих компаний:

    10:08

    Gigi FX5600U VER. 2.0: новый вариант видео карты от Albatron:

    09:46

    SDIO Wi-Fi карты SanDisk — в начале августа:

    09:08

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