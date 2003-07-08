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    8 июля 2003

    SiS755+SiS964 = поддержка AMD Opteron, Athlon 64:

    18:57

    Чипсет VIA PT800 под Pentium 4 — официально:

    16:24

    ALi представила новый чипсет под Pentium 4:

    15:39

    PowerEdge 1750 на процессорах Xeon — Dellные серверы:

    15:15

    Мобильный процессор Mobile C3 Antaur, официально:

    15:09

    HP готовится к новому учебному году:

    14:50

    Athlon64 и Athlon64-M — 22 сентября?:

    14:29

    Toshiba представляет 256 Мбит чипы NAND flash с 16-битным интерфейсом:

    13:56

    Совместная конференция Gigabyte и NVIDIA: реальность и планы на будущее:

    13:47

    VOSONIC DIGI VIEWER DV-320 — новый мультимедийный проигрыватель:

    13:34

    Обновление прошивок для CD-RW-приводов и бытовых DVD-плееров Lite-On:

    13:25

    Новые версии BIOS для материнских плат QDI:

    13:10

    Цены на 17" панели для ЖК-мониторов будут снижаться:

    13:04

    Обновление прошивок для цифровых камер Nikon:

    12:55

    Обновление USB2.0-драйверов от Nec-Orangeware:

    12:40

    Новые версии BIOS для материнских плат Chaintech:

    12:30

    Планы Intel по выпуску процессоров для ноутбуков:

    12:29

    Обновление драйверов для клавиатур и мышей от BTC:

    12:20

    Обновление прошивок для CD-RW и DVD-приводов BTC:

    12:10

    Утилиты: WinBIOS v.1.04.09:

    12:00

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit и Gigabyte:

    11:50

    Все Firmware прошедшей недели (с 30 июня по 6 июля 2003 года):

    11:35

    Все драйверы прошедшей недели (с 30 июня по 6 июля 2003 года):

    11:25

    Flash/МР3 плееры M-ANY от HyunWon – уже в России:

    11:23

    Все BIOS прошедшей недели (с 30 июня по 6 июля 2003 года):

    11:15

    Nikon и Tokyo Electron объединяют усилия в разработке иммерсионной литографии:

    10:25

    Mirex получила лицензию Philips:

    10:07

    Новый цветной лазерный принтер GCC Elite Color 16 DN:

    09:53

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