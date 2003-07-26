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    26 июля 2003

    L150 и L150P — два новых монитора линейки ThinkVision от IBM:

    12:47

    Утилиты: WinXP Manager v.4.7.3:

    12:10

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.02 Build 009:

    11:50

    Green Hills о рынке встраиваемых систем: трудные времена позади:

    11:46

    Графика: GIMP v.1.3.17 для Linux и Unix:

    11:30

    Интернет и сети: eDonkey2000 v.0.49.6:

    11:15

    Мониторы с TV-тюнерами — новое веяние моды?:

    11:12

    Обновление BIOS для видеокарт SUMA:

    11:00

    Официальный релиз и бета-версия драйверов Detonator v.44.71/v.45.20:

    10:45

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom:

    10:35

    Обновление драйверов и утилит для видеокарт ASUS:

    10:25

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.21.00:

    10:15

    Официальные интегрированные драйверы для чипсетов ALI:

    10:05

    Первая ласточка — ридер "8-в-1" с поддержкой xD-Picture card:

    10:03

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 июля):

    09:55

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