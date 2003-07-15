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    15 июля 2003

    Соглашение IBM и Cisco: IBM снижает цены на MDS 9000 и оснащает их своими IPSSM:

    18:50

    Cruzer Mini: новый компактный USB-накопитель SanDisk:

    17:53

    STMicroelectronics выпустила 90-нм чип флэш-памяти:

    17:39

    Утилиты: TweakRAM v.3.2:

    16:55

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.20.16.38:

    16:30

    Интернет и сети: Internet Download Accelerator v.2.1:

    16:10

    Интернет и сети: Spam Manager v.0.81:

    15:50

    TWINX1024-4000 — модули DDR500 от CORSAIR:

    15:39

    Поставки тайваньских ЖК-мониторов в июне снизились:

    14:40

    Интернет и сети: CuteFTP Mac v.1.0 Beta:

    14:20

    Toshiba e750: начало продаж — 16 июля:

    14:04

    Текстовые редакторы: TextPad v.4.7.0:

    14:00

    Фото дня: видеокарта Manli Radeon 9800 Pro:

    13:56

    Мультимедиа: MV2Player v.07 Beta 2 Plus:

    13:40

    Color MultiWriter 9700C — A3-принтер от NEC:

    13:13

    Интернет и сети: eMule v.0.29c:

    12:50

    Утилиты: Ad-Aware v.6.0 Standard (Build 181):

    12:35

    DRAGON SY-KT600 Ultra Platinum — новая плата SOYO под AMD XP 3200+:

    12:26

    Утилиты: Diskeeper v.7.0 Build 430 Update:

    12:05

    AOpen DRW4410: пишущий 4Х/4Х/8Х DVD-привод:

    11:58

    Неофициальное обновление драйверов для звуковых карт SB Live!:

    11:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 июля):

    11:45

    AMD и Fujitsu расширяют рамки сотрудничества в области флэш-памяти:

    11:43

    ASUS P4P800: 1200 МГц системной шины — реально:

    11:18

    Графические карты от ABIT: Siluro FX5600 Ultra OTES, FX5600 OTES и FX5600 DT:

    10:25

    Business Notebook nc4000 — новые корпоративные ноутбуки HP:

    10:25

    Рынок памяти: критический уровень цен DDR333/266:

    10:16

    Графическая карта Mohoch GeForce FX 5900: Triplex дружен и с ATI, и с NVIDIA:

    09:46

    DMR-E100H и DMR-E200H — два новых DVD-рекордера Matsushita:

    09:13

    IBM об иммерсионной литографии: можно использовать те же фоторезисты:

    04:53

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