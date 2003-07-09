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    9 июля 2003

    Интернет и сети: GetRight v.5.02:

    19:50

    Утилиты: TweakNow PowerPack 2003 Professional v.1.7:

    19:20

    Abit представила плату KV7 — на KT600:

    17:59

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0 Beta 10:

    17:10

    Утилиты: Hmonitor v.4.1.3.1:

    16:45

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 чипсетов VIA:

    16:25

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    16:05

    Рыночная доля плат на i865 в июне оказалась меньше, чем ожидалось:

    15:53

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R150 от 5 июля 2003 года:

    14:40

    Мультимедиа: iuVCR v.4.7.4.293:

    14:20

    Поставки системных плат в июле: скромные прогнозы:

    14:17

    Утилиты: Fresh UI v.6.15:

    14:00

    Linux: GNOME v.2.3.3:

    13:35

    Мультимедиа: DivX Pro "Kauehi":

    13:15

    Microsoft: неофициальный Service Pack 1 Build 1023 для Windows 2003 Server:

    12:55

    24 августа — снижение цен на Celeron:

    12:51

    Обновление драйверов для RAID-контроллеров VIA:

    12:35

    Новые версии BIOS для материнских плат Supermicro:

    12:20

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": седьмой (июль 2003) номер ушел в печать!:

    12:18

    SimpleTech вышла на рынок носителей для настольных ПК:

    12:13

    Неофициальные WHQL-драйверы Detonator для мобильных чипсетов NVIDIA:

    12:05

    Toshiba Portege R100 и M100: новые легкие ноутбуки на базе Intel Centrino:

    11:56

    Promise Technology доверилась памяти Ramtron:

    11:55

    Неофициальные WHQL-драйверы Detonator v.44.67:

    11:50

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce 1/2:

    11:40

    DDR500 и DDR466 — новые HyperX от Kingston:

    11:35

    Новые версии BIOS для материнских плат Leadtek:

    11:30

    512 Мб модули памяти Verto Hi Speed PC3500 DDR от PNY Technologies:

    11:28

    Утилиты: Intel Application Accelerator RAID Edition v.3.5:

    11:20

    Обновление драйверов для мониторов Dell:

    11:10

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    11:00

    Рынок памяти: активность выше, прогнозы оптимистичнее:

    10:57

    Canon FPA-6000ES5: обновленный 248 нм литографический степпер для работы с нормами 100 нм:

    10:20

    А у Samsung снова пополнение — SyncMaster152Td:

    10:17

    Intel приобрела West Bay Semiconductor, разработчика коммуникационного оборудования:

    09:41

    DIGIBINO DB200 — новая бинокулярная камера Pentax:

    09:07

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