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    14 июля 2003

    Будьте осторожны: о совместимости P4 с HyperThreading и модема ZyXEL Omni 56K Uno!:

    18:42

    Centura: DPN-система Applied Materials:

    18:31

    Новый 3,06 ГГц процессор Intel Xeon с 1 Мб кэша L3:

    18:08

    Intel рассмотрит перспективы внедрения разных технологий для 32-нм:

    17:15

    Утилиты: PC Surgeon v.3.30:

    17:10

    Утилиты: Intel Chipset Identification Utility v.2.84:

    16:45

    Интернет и сети: BeFaster Lite v.1.2:

    16:20

    MoSys портирует технологии 1T-SRAM-Q на 90-нм процессы:

    16:16

    Утилиты: RamTurbo v.1.5:

    15:55

    Утилиты: XP Smoker v.3.0:

    15:10

    Утилиты: MagicTweak v.2.50:

    14:45

    Память с плотностью 200 Гбит/дюйм?? Да, у корейцев:

    14:34

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.5.8:

    14:25

    Новинка в линейке ноутбуков Sharp — PC-MV1-VC3 на Athlon XP-M 1600+:

    14:04

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7 Beta 17:

    14:00

    Samsung начинает серийное производство 1 Гбит DDR SDRAM:

    13:31

    Запись: Alcohol 120% v.1.4.6.711:

    13:15

    Интернет и сети: Messenger Plus! v.2.20.52 Final:

    13:00

    Видеокарты ATI в системах SGI: никакого скрытого смысла:

    12:59

    Yamaha PSR 275: новый синтезатор со встроенной обучающей системой:

    12:56

    Результаты июня для производителей системных плат первого звена:

    12:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 июля):

    12:25

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    12:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 7 по 13 июля 2003 года):

    12:05

    Миниатюрная 5-Мп цифровая камера Konica Digital Revio KD-500Z – уже в России:

    12:04

    Все драйверы прошедшей недели (с 7 по 13 июля 2003 года):

    11:55

    Nikon поставит первую CMP-систему для 65-нм литографии:

    11:53

    Все BIOS прошедшей недели (с 7 по 13 июля 2003 года):

    11:40

    i.mega HDC-2 — новая компактная камера Hitachi:

    11:13

    Как подключить телефон с цифровой камерой к принтеру Epson PM-860PT:

    11:11

    Wi-Fi Finder от Kensington: найди беспроводную сеть без включения ПК:

    10:29

    Рынок памяти: в ожидании контрактных цен:

    10:24

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