  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    10 июля 2003

    Утилиты: Reg Organizer v.1.4 RC4:

    18:50

    Форум разработчиков Rambus: SiSR659 в обновленном виде:

    18:34

    Утилиты: True Launch Bar v.2.2.0.6 Beta:

    18:25

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.5.02.408:

    18:00

    Утилиты: Trojan Remover v.6.0.3:

    17:40

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.0.47:

    17:20

    IBM и Toshiba планируют выпуск недорогих Tablet PC:

    17:12

    Мультимедиа: Quintessential Player Build 53 Beta:

    16:55

    Августовские планы производителей чипсетов:

    16:41

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.20.15.33:

    16:35

    Утилиты: VCool v.2.0 Alpha 6:

    16:15

    FlexScan L567 — новые мониторы EIZO Nanao Technologies:

    15:56

    Утилиты: Fraps v.2.0.0 Build 1787:

    15:50

    Запись: DVD2One v.1.2.2:

    15:30

    Мультимедиа: Dr.DivX v.1.02:

    15:10

    Intel: приподнимая завесу тайны:

    15:00

    Интернет и сети: LimeWire v.3.2.2:

    14:50

    Samsung SDI начинает серийное производство 42" HD PDP:

    14:08

    Microsoft: повышаем безопасность в Windows 98/NT/2000/XP/2003:

    13:35

    Toshiba создает новую компанию по разработке экономичной логики:

    13:13

    Microsoft: новые патчи для Internet Explorer 6 SP1:

    13:10

    Обновление драйверов для встроенного видео материнских плат SiS:

    12:55

    XDR DRAM — новая память от Rambus, Elpida, Toshiba:

    12:44

    Неофициальные IDE-драйверы для чипсетов SiS:

    12:40

    Обновление прошивок для CD-RW/DVD-RW приводов Plextor, Samsung и Sony:

    12:30

    Неофициальные WDM-драйверы для NVIDIA:

    12:20

    Два новых универсальных пишущих DVD привода от Plextor:

    12:11

    Новые версии BIOS для материнских плат Elite Group и EPoX:

    12:10

    Утилиты: AsusUpdate v.5.12.01:

    12:00

    Фото дня: графическая карта Albatron Gigi GeForce FX 5900:

    11:52

    Новые драйверы для USB2.0 материнских плат на базе чипсетов ALI:

    11:50

    Kingmax MicroDIMM DDR266/333 — готовимся к появлению:

    11:08

    Хроника DDR500: OCZ Technology представила модули PC4000 Gold EL DDR:

    10:48

    UMC: рост доходов в первом полугодии:

    10:30

    Подробности о 6.1 AV-ресивере Onkyo TX-SR701:

    09:45

    Ридер для xD Picture Card от Melco:

    09:18

    Intel усиленно интересуется "клоновым" рынком ноутбуков:

    09:03

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018