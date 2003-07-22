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    22 июля 2003

    Первый фирменный салон "Ровер-центр" — в Москве:

    20:16

    SCO официально зарегистрировала копирайт на Unix:

    16:47

    Intel снимает с производства 2,20/2A ГГц процессоры Pentium 4:

    16:31

    Satellite P25: ноутбуки от Toshiba с 17-дюймовым 1440 x 900 дисплеем:

    15:39

    EMP-Z — корейский MP3 плеер размером с монету:

    14:45

    AW171: рабочая станция ASUS на Opteron:

    13:52

    SCO официально зарегистрировала копирайт на Unix:

    13:46

    Два DVD-RAM привода со скоростью записи 3х от Matsushita:

    13:15

    Sound Charisma USB: 5.1-канальная внешняя аудио карта от SUMA:

    13:09

    Утилиты: BadCopy Pro v.3.71:

    13:00

    Утилиты: CleanCenter v.1.32.99:

    12:40

    Radeon 9200SE: официально в конце месяца:

    12:27

    Updated: Nikon D2H — официально:

    12:25

    ОС: Red Hat Linux v.9.0.93:

    12:25

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.5.03.409:

    12:10

    Мультимедиа: XMPEG v.5.0 RC3:

    11:55

    SyncMaster 213T — 21,3" монитор Samsung:

    11:44

    Утилиты: CPUCooL v.7.2.6:

    11:35

    Обновление прошивок для CD-RW/DVD-приводов Samsung:

    11:25

    Свежий BIOS для видеокарт Quadro4:

    11:15

    Обновление прошивок для цифровых камер Nikon:

    11:05

    Новые экспонаты нашего музея: 3dfx PCI VooDoo 3-3000:

    10:47

    Рынок памяти: контрактные цены повысились, напряжение спало:

    10:12

    Thunder K8S (S2880): новая двухпроцессорная плата от Tyan под AMD Opteron:

    09:07

    ABIT MAX3: ждем анонса 25 июля:

    00:51

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