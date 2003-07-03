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    3 июля 2003

    ATI получила лицензию на разработку процессоров с поддержкой 800 МГц FSB:

    17:14

    Новые мини-ПК Hewlett-Packard под Linux:

    16:51

    M-Systems представила 1 Гбит Mobile DiskOnChip G3:

    16:50

    ABBYY получила статус Золотого партнера Microsoft:

    16:50

    Утилиты: File Backup Watcher v.2.5.0:

    16:25

    Утилиты: Advanced System Optimizer v.1.18.1:

    16:00

    Nbox FX — линейка видеокарт от MSI:

    15:59

    Утилиты: Boost XP v.1.28.9:

    15:35

    Утилиты: WinGuard Pro Free v.5.5.3:

    15:10

    Интернет и сети: ICQ Lite Build 1253:

    14:20

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0 Beta 9:

    14:00

    Слухи о процессорном подразделении VIA: зачем продавать перспективный бизнес?:

    13:42

    Запись: Alcoholer v.4.0a:

    13:40

    13 июля: день снижения цен на процессоры Xeon:

    13:25

    Архиваторы: PowerArchiver 2003 v.8.50.15:

    13:25

    Утилиты: ExperTool v.3.10 для видеоадаптеров Gainward:

    13:10

    Антивирусы: Norton AntiVirus 2004 Beta:

    12:55

    dynabook SS и dynabook V8 — пополнения в рядах ноутбуков Toshiba:

    12:50

    Обновление драйверов для контроллеров Promise:

    12:40

    Неофициальные WHQL-драйверы Detonator для мобильных чипсетов NVIDIA:

    12:30

    Mentor Graphics купила Ethernet-подразделение у Alcatel:

    12:25

    Новые версии BIOS для материнских плат Elite Group и Leadtek:

    12:20

    Toshiba Magnia SG30: IA-сервер для беспроводных сетей:

    12:17

    Свежие драйверы для мобильных графических чипсетов ATI:

    12:10

    SideWinder уходит из поля зрения:

    12:09

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    12:00

    Неофициальное обновление драйверов для чипсетов AMD 8131:

    11:50

    Разработчики USB контроллеров готовят новый интерфейс:

    11:40

    iTunes: популярные исполнители против практики продажи отдельных саундтреков:

    11:26

    Motorola лицензирует технологию дисплеев на нанотрубках:

    11:00

    "Бронированные" LCD входят в моду: GH-PAG150GSS:

    10:13

    Рынок памяти: DDR400 пока стабильна, DDR266 чуть дорожает:

    09:47

    Satellite P25-S507 от Toshiba — мобильных рабочих станций становится больше:

    09:19

    Mitac готовит к выпуску 200-долларовый PDA на чипе от Samsung:

    07:38

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