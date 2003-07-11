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    11 июля 2003

    Новый функционал в Q-Publishing 6.1:

    18:05

    Cobion – новое слово на российском рынке:

    17:40

    QNX и ACUNIA интегрируют планы по разработке автомобильных и встраиваемых приложений:

    17:15

    SWD Software начинает поставки EasySoft Data Access:

    16:50

    Рынок памяти: мнения аналитиков:

    16:50

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.20.16.35:

    16:25

    В четвертом квартале продажи мобильных процессоров могут быть рекордными:

    16:01

    Интернет и сети: Fresh Download v.5.90:

    16:00

    Новые версии BIOS для материнских плат на 11 июля:

    15:40

    Asustek AP1710: новый двухпроцессорный сервер на базе Intel Xeon:

    15:32

    Разница цен на ЖК-панели разных размеров в третьем квартале сократится:

    15:19

    RoverBook Explorer H575: новинка на базе Pentium 4 для настольных ПК:

    14:46

    Nikon D2H: представление — 22 июля:

    14:32

    Интернет и сети: KaZaA Lite K++ v.2.4.0:

    14:05

    M730V — 17" ЖК-монитор CTX со встроенной камерой и микрофоном:

    13:53

    Мультимедиа: ThumbsPlus v.6.0 Beta 9:

    13:45

    Philips: компенсация движения в ЖК-телевизорах новыми средствами:

    13:33

    Новый софт-модем CN5614RV от CNet:

    13:14

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0 RC1:

    13:10

    Внешние 2,5" Mercury On-The-Go от OWC — новые скорости:

    12:55

    Запись: Alcoholer v.4.0b:

    12:50

    Nobile 151C: новый Centrino-ноутбук от Prestigio:

    12:44

    Intel и Alvarion будут разрабатывать продукты беспроводного стандарта WiMAX:

    12:29

    Запись: Blindwrite Suite v.4.5.3:

    12:20

    Неофициальные WHQL-драйверы Detonator v.44.71:

    12:05

    Утилиты: PowerStrip v.3.43 Beta:

    11:55

    Мультимедиа: XMPEG v.5.0 RC2-3:

    11:45

    Антивирусы: Norton AntiVirus 2004 Beta 4:

    11:35

    Мультимедиа: DivX Subtitle Displayer v.4.53:

    11:25

    Microsoft: новое исправление для Windows Media Player 9:

    11:15

    Чипсеты с поддержкой PCI Express, видение SiS:

    11:11

    Рынок памяти: DDR266 — маркер рынка?:

    10:08

    Новые камеры Rover Shot — RS 5210Z и RS 4110Z:

    09:38

    Публичная пре-релизная версия RightMark 3DSound:

    01:00

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