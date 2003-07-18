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    18 июля 2003

    Интернет и сети: Spam Manager v.0.84:

    16:40

    Nikon разработала новый скоростной сенсор для цифровой фотографии:

    16:33

    Утилиты: RamTurbo v.2.0:

    16:15

    Интернет и сети: SpamPal v.1.293 Beta:

    15:50

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.20.17.42:

    15:25

    Утилиты: Your Uninstaller! 2003 v.3.9.3:

    15:00

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.00:

    14:35

    FLORA 270W — двухшпиндельные ноутбуки Hitachi:

    14:24

    Гибрид 1394b/Ethernet: две технологии в одной:

    14:15

    Мультимедиа: K-Lite Codec Pack v.2.04 Final:

    14:10

    Утилиты: Fresh UI v.6.20:

    13:45

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.8.130 Beta:

    13:20

    Wireless Japan 2003: FinePix S602 с поддержкой WLAN:

    13:12

    Запись: WinOnCD 6.0 Service Pack 2:

    13:00

    DeskNote A530 — концепт-ПК ECS:

    12:40

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7 Beta 22:

    12:40

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R202 17.07.2003:

    12:25

    Мультимедиа: Gordian Knot CodecPack v.1.4:

    12:10

    Мультимедиа: ACE Mega CoDecS Pack v.5.93:

    11:55

    Модули PC4000 от OCZ Technology: теперь и в менее дорогой серии EL DDR:

    11:47

    Широкоформатный ноутбук Magellan 54W: новинка от НПФ "ВЕРСИЯ":

    11:31

    Неофициальные драйверы для встроенной графики чипсетов VIA:

    11:25

    Объем памяти PlayStation 3: информация по крупинкам:

    11:23

    Новые драйверы для контроллеров Promise:

    11:15

    IBM готовится начать выпуск своих планшетных ПК к ноябрю:

    11:08

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров Broadcom:

    11:05

    Рынок памяти: будет ли дефицит?:

    10:58

    Tachyon 9600 PRO: новая видео карта от Tyan:

    10:45

    IDC и Gartner о рынке ПК: рост вопреки всему:

    10:29

    Visionary V800XPT и VS1200XP — планшетные ПК "до 1000":

    10:15

    Подробности о новом процессоре Sony Handheld Engine для КПК CLIE:

    10:01

    AMD окончательно определилась с датой анонса Athlon 64:

    09:19

    CRE52-M — 52x32x52x CD-RW привод от MSI:

    09:04

    Dell приостанавливает поставки Axim из-за несовершенства ПО:

    07:54

    Gateway выходит на рынок ЖК-телевизоров и расширяет линейку плазменных ТВ-приемников:

    06:41

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