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    4 июля 2003

    Интернет и сети: CuteFTP Pro v.3.2:

    19:30

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.0.0:

    19:10

    Мультимедиа: ATV2000 v.2.0.20.1:

    17:50

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.5.0.26.23:

    17:35

    Обновление прошивок для жестких дисков Maxtor:

    17:20

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek:

    17:10

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle:

    17:00

    Обновление прошивок для бытовых DVD-плееров KISS:

    16:50

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway и Soyo:

    16:40

    Платы на i865PE начали дешеветь:

    16:35

    Новые драйверы для контроллеров HighPoint:

    16:30

    SCO разберется с CELF?:

    16:28

    Неофициальное обновление драйверов для звуковых карт SB Live! и Audigy:

    14:45

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров Broadcom:

    14:25

    Утилиты: SilentCD v.1.00.05:

    14:15

    Canon, Sony, JVC и Sharp подготовили базовые спецификации HDV:

    13:57

    Утилиты: AOConfig v.2.00.05:

    13:55

    Утилиты: EzClock v.1.06.07:

    13:45

    Новые версии BIOS для материнских плат Albatron, ASUS, Elite Group и Intel:

    13:35

    TSMC и UMC: излишки пластин на складах в третьем квартале:

    13:06

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров 3COM:

    12:40

    Инженеры, разрабатывавшие Alpha, работают в Intel над новыми Itanium:

    12:16

    Новый рекорд скорости: 110 ГГц SiGe чип Infineon:

    12:04

    SyncMaster 173B — новые 17" ЖК-мониторы Samsung:

    11:37

    Рынок памяти сегодня: повышенный интерес к DDR266/333:

    11:16

    DRAMeXchange: выпуск DRAM в июне увеличился на 2-3%:

    10:38

    PowerSure PSA: новая серия ИБП от Liebert-Hiross:

    10:03

    Конференция iXBT.com: открылся новый раздел по тематике "Серверы"!:

    09:41

    Winncom Technologies займется продвижением WLAN в России:

    09:29

    EL DDR PC-3700 Dual Channel Gold 1GB Quad: 1 Гб комплекты от OCZ Technology:

    08:54

    8,4-дюймовая XGA ЖК панель от NEC LCD Technologies:

    08:38

    Карманный видео плеер по цене менее $100?:

    08:11

    SUMA Platinium GeForce FX 5900 SE: графическая карта с 256 Мб памяти:

    07:55

    SmartDisk представляет FlashHopper: миниатюрный USB-накопитель:

    07:32

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