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    19 июля 2003

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.20.17.43:

    14:30

    Интернет и сети: SpamPal v.1.294 Beta:

    14:05

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.4 Final:

    13:40

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.5.0.26.33:

    13:15

    Утилиты: PowerStrip v.3.43 Build 404 Beta:

    12:50

    Обновление официальных драйверов для звука от C-Media:

    12:25

    Утилиты: Complete Internet Cleanup и Complete Internet Cleanup Pro v.2.21:

    12:00

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.1.3.28:

    11:35

    ProMOS Technologies: первые заказы на память под собственным брендом:

    11:32

    Антивирусы: Norton AntiVirus 2004 Beta 5:

    11:10

    Ноутбуки с Centrino дешевеют: начало ценовых войн?:

    11:00

    Неофициальные WHQL-драйверы Detonator для мобильных чипсетов NVIDIA:

    10:45

    Ближайшие планы Chaintech по выпуску системных и графических плат:

    10:25

    Обновление драйверов для чипсетов AMD 8131:

    10:20

    LL-M17W1 и LL-M15X1 — ЖК-дисплеи Sharp со встроенными тюнерами:

    10:07

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров 3COM:

    09:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 июля):

    09:30

    DRW4410: пишущий 4x4 DVD привод от AOpen:

    08:30

    TSMC освоит выпуск чипов по технологии FinFET к началу производства по 65-нм нормам:

    07:19

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