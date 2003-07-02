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    2 июля 2003

    Утилиты: SprigSoft Tools v.1.0:

    19:00

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.60:

    18:45

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.3.70.1:

    18:30

    Утилиты: Anti-Trojan v.5.5.421:

    18:15

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.2.3:

    17:55

    Утилиты: Trojan Remover v.6.0.2:

    17:40

    Запись: NeroMIX v.1.3.2.12a:

    17:25

    Интернет и сети: Webcam XP Pro v.1.03.765:

    17:10

    Архиваторы: WinAce v.2.5 RC2:

    16:50

    Prestigio P190T: новый 19-дюймовый ЖК монитор с внешним тюнером:

    16:39

    Интернет и сети: Netscape v.7.1:

    16:35

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.05:

    16:20

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.10.1 Final:

    16:05

    Неофициальные WHQL-драйверы Detonator для мобильных чипсетов NVIDIA:

    15:50

    UMC и HBA выпускают 90-нм чип SRAM:

    15:23

    Cisco отказывается от сетевой DRAM в пользу проприетарной SRAM:

    13:41

    ASML — лидер поставок литографического оборудования в 2002 году:

    13:40

    Новые драйверы для модемов Lucent:

    13:30

    Фото дня: Sapphire RADEON 9600 PRO Ultimate Edition, вновь – с пассивным охлаждением:

    13:21

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX:

    13:20

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    13:10

    "Вопросы и ответы по системным платам и чипсетам от Intel": поздравляем победителей!:

    13:06

    Системная µATX плата KM4M-L от MSI на интегрированном VIA KM400:

    13:00

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    13:00

    Новые версии BIOS для материнских плат Albatron, Gigabyte и MSI:

    12:50

    Palm готовит к выпуску Zire 71 Education Limited Edition, снизила цену на Tungsten W:

    12:44

    Intel Tejas: первые фото и новая информация:

    12:29

    Семейство южных мостов ATI IXP: теперь – с поддержкой USB 2.0:

    12:08

    Magicolor 7300: новый A3+ цветной лазерный принтер от Minolta-QMS:

    11:49

    Фара для вашего велосипеда от Matsushita: теперь – светодиодная, с литиевым аккумулятором:

    11:29

    В мае 2003 продажи ноутбуков превзошли продажи настольных ПК:

    10:29

    Рынок памяти: в ожидании контрактных цен:

    10:27

    CE Linux: ОС для бытовой электроники скоро будет готова:

    10:16

    CE Linux Forum: Linux для бытовой электроники движется к стандартизации:

    10:14

    VIA официально представила южный мост VT8237:

    10:01

    Цветной лазерный принтер OKI C5100n: в США уже $799:

    09:43

    PC-37A: алюминиевый корпус от Lian Li с пятью 5,25-дюймовыми отсеками:

    09:33

    Интегрированный чипсет SiS661FX, официально:

    09:16

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