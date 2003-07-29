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    29 июля 2003

    In-Stat/MDR о продажах Bluetooth-чипов: PMG – основной генератор дохода:

    16:47

    TSMC начнет массовый выпуск чипов по 90-нм технологии к 4 кварталу:

    15:59

    GA-7VT600 1394: новинка от Gigabyte на чипсете VIA Apollo KT600:

    15:08

    Transcend представляет 45х CompactFlash — замену 30х решениям:

    13:19

    Интернет и сети: Kerio Personal Firewall v.4.0 Beta 6:

    13:15

    У Prescott проблемы с перегревом?:

    13:07

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.20.19.49:

    12:55

    Fujifilm FinePix A205S Zoom: удобная камера для новичков:

    12:53

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.73 Build 002:

    12:35

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.3.4:

    12:20

    DDR500 от Hynix: эпопея продолжается:

    12:15

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.4 Build 238:

    12:05

    FinePix S5000 Zoom: 3-мегапиксельная цифровая камера с 10х оптическим зумом:

    11:59

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Pro v.1.21:

    11:50

    Две системы 2.1 для домашних кинотеатров от Creative:

    11:24

    Массивное снижение цен на серверные и мобильные процессоры AMD:

    11:23

    PX-708A — новый комбо-привод Plextor со скоростью записи DVD+R 8х:

    11:17

    Мультимедиа: TVTool v.8.0a:

    11:15

    Рынок памяти: корейские праздники — угроза благополучия:

    11:05

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R204 27.07.2003:

    11:05

    FinePix S7000: цифровая камера от Fujifilm с 6-Мп Super CCD HR сенсором и 6х оптическим зумом:

    11:05

    TravelMate 290 — тысячедолларовый Centrino-ноутбук Acer:

    11:00

    Интернет и сети: Mozilla Thunderbird v.0.1:

    10:55

    Обновление прошивок для CD-RW/комбо-приводов Lite-On:

    10:45

    Неофициальные драйверы для звука CMI-9738A от C-Media:

    10:35

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 июля):

    10:25

    SST обновляет линейку ComboMemory семью новыми решениями:

    10:19

    256 и 512 Мб модули DDR500 от A-Data:

    10:16

    Dell: бизнес-ноутбуки будут иметь 15" экран:

    09:35

    JEDEC готовит спецификации полностью буферизованных DDR2 DIMM для серверов:

    09:16

    Графика Acceleon для карманных ПК и смартфонов: BitBoys возвращаются?:

    08:46

    Миниатюрный зарядный модуль AnyAdapter ISL6292: все-в-одном от Intersil:

    01:40

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