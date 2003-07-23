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    23 июля 2003

    10 Гбит/с по версии RedClover: на расстояниях до 240 км:

    17:03

    Travelstar E7K60: новый 60-Гб жесткий диск Hitachi:

    16:45

    Скрытая угроза или Samsung производит не только NAND:

    16:34

    PSC: мощности 8" фабрики выделяются для внешнего производства:

    16:07

    ABIT полностью переходит на дизайн графических карт с системами OTES. Сводная таблица видеокарт:

    14:20

    Наши тестовые стенды "переезжают" на ATI RADEON 9800 PRO 256MB:

    13:47

    Утилиты: System Cleaner v.4.91c:

    13:20

    Интернет и сети: LimeWire v.3.3.4 Beta:

    13:00

    PC-DL Deluxe — плата Asus на двух Intel Xeon 3.06GHz+ — неожиданный "анонс":

    12:48

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    12:40

    Gigabyte Technology планирует выпуск 4x DVD±R/RW-приводов:

    12:30

    Интернет и сети: KaZaA Lite K++ v.2.4.1:

    12:25

    Мультимедиа: AnyDVD v.1.4.4.1:

    12:10

    Мультимедиа: n.player v.1.12.07:

    11:55

    Digital Capture Technology (DCT) — новые портативные носители Iomega:

    11:44

    AirForce BCM4712: новый 802.11g-чип Broadcom:

    11:44

    Интернет и сети: Mozilla v.1.5 Alpha:

    11:40

    Интернет и сети: ZoneAlarm Free v.3.7.202:

    11:30

    Microsoft: исправляем работу USB 1.1/2.0 в Windows XP SP1:

    11:20

    PE — новая линейка ЖК-мониторов Planar:

    11:19

    Обновление прошивок для жестких дисков Fujitsu:

    11:10

    Утилиты: Magic BIOS v.1.6:

    11:00

    Первые компиляторы от Intel с оптимизацией под XScale:

    10:51

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 июля):

    10:50

    Cypress: образцы 18 Мбит QDR, QDR-II, DDR и DDR-II SRAM:

    10:47

    Palm Tungsten T2, официально. Снижение цен на m130 и m515:

    10:33

    Рынок памяти: возвращение на круги своя:

    10:22

    Radeon 9200SE (RV280SE): первые фото и результаты тестов:

    00:12

    Quadro FX 3000 и 3000G: новая профессиональная графика от NVIDIA:

    00:10

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