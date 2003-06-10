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    10 июня 2003

    Системные платы от Gigabyte для AMD K7 на новых чипсетах от NVIDIA и VIA:

    19:02

    ASUS P4PE и 800 МГц FSB: плату еще рано списывать со счетов!:

    17:57

    И снова — Dataram. Теперь — память для серверов Sun:

    17:32

    Очередное дитя Crucial: Radeon 9800 Pro:

    17:15

    Intel сертифицирует чипы DDR400 ProMOS:

    15:16

    TSMC: соглашение о строительстве 8" фабрики подписано:

    14:23

    Май для производителей системных плат: не все так гладко:

    13:58

    QUALIA 016 — 2 мегапиксельная камера Sony за 3000 долларов:

    12:16

    WRC 2003: в повестке дня – 44 вопроса:

    12:08

    IBM и Infineon выпустили свой первый чип MRAM:

    11:35

    52x32x52x CD-RW привод LiteOn — скоро в продаже?:

    11:30

    2 Гб ECC DIMM Dataram для IBM xSeries 255 и 360:

    11:20

    TITAN TTC-W6TB/825/CU35/SC: новый регулируемый кулер для процессоров P4:

    10:33

    ASRock K7S8XE: недорогая системная плата на чипсете SiS 748:

    09:56

    Microtek начала поставки профессионального слайд-сканера ArtixScan 120tf в Россию:

    09:18

    Sun оптимизирует Java для чипов Intel Xscale:

    08:58

    Новые Palm Tungsten будут работать с Java-платформой от IBM:

    08:23

    "Intel Inside": на сотовых телефонах и КПК:

    08:17

    ATI Remote Wonder: теперь и для владельцев Apple Mac:

    08:11

    Снижение цен на процессоры Pentium 4-M и Mobile Celeron:

    07:58

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