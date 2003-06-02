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    2 июня 2003

    Утилиты: nnCron v.1.89 Beta 5 Build 928:

    18:40

    Интернет и сети: TCPView v.2.33:

    18:15

    Утилиты: PowerStrip v.3.41 Build 391 Beta:

    17:50

    Новый мультимедийный проектор Canon LV-7555:

    17:41

    Утилиты: CPUFSB v.2.2.12:

    17:25

    Утилиты: CPUCooL v.7.2.4:

    17:00

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0 Beta 8:

    16:35

    Запись: Nero InCD v.4.0.1.0:

    16:10

    Драйверы KX Project v.5.00.3533b Beta:

    15:45

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R141 от 30.05.2003:

    15:20

    Официальная демо-версия Dawn от NVIDIA на видеокартах ATI (Updated):

    15:00

    Canon PowerShot G5 официально:

    13:53

    Microsoft: Internet Explorer заканчивает существование в роли отдельного продукта:

    13:45

    Afina AS: новый концептуальный настольный ПК от Sotec:

    13:20

    хDSL-решения Metalink: 10 Мбит/с Ethernet на дистанциях до 4 км:

    13:17

    Microsoft: готовится первый Service Pack для Windows 2003 Server:

    13:00

    3,2 ГГц Pentium 4 - анонс 23 июня?:

    13:00

    Обновление прошивок для цифровых камер Nikon:

    12:35

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    12:20

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров Broadcom:

    12:05

    Рынок NOR-flash: дефицита не наблюдается:

    12:04

    Все Firmware прошедшей недели (26.05.2003-01.06.2003):

    11:50

    Все драйверы прошедшей недели (26.05.2003-01.06.2003):

    11:40

    Все BIOS прошедшей недели (26.05.2003-01.06.2003):

    11:30

    Трехпортовая FireWire 800-плата LaCie:

    11:29

    Samsung выпустила программное обеспечение EZWare для разработчиков памяти:

    10:56

    Samsung выпустила программное обеспечение EZWare для разработчиков памяти:

    10:56

    Снижение цен на чипы Intel Pentium M. 1,70 ГГц версия – уже в прайс-листе:

    09:51

    Графическая карта от Gainward на GF FX5200 с чипами памяти в корпусе BGA:

    08:39

    PCGA-UTV10: внешний ТВ тюнер от Sony:

    08:36

    ZyXEL OMNI 56K MINI: новый интернет-модем на чипсете шестого поколения:

    08:29

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