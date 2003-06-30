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    30 июня 2003

    DVR-UEP4D — внешний DVD±R/RW-привод I-O Data:

    19:04

    Утилиты: True Launch Bar v.2.2.0.5 Beta:

    15:30

    Интернет и сети: SpamPal v.1.291 Beta:

    15:10

    Утилиты: Fresh Diagnose v.6.00:

    14:50

    Запись: Alcohol 120% Device Support Patch v.2.3.2.626:

    14:35

    Новые драйверы для звуковых карт Santa Cruz:

    14:25

    KX600 Pro: вариант системной платы на VIA KT600 от Albatron:

    14:15

    Запись: DVD2One v.1.2.1:

    14:10

    Интернет и сети: ZoneAlarm Free v.3.7.193:

    13:50

    SMIC поднимает контрактные цены на чипы памяти:

    13:44

    Мультимедиа: DivX v.5.0.5b (Silent Update) для Windows и DivX v.5.0.6 для Mac:

    13:35

    Windows 2003 Server сможет работать с процессорами AMD64:

    13:20

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel:

    13:05

    NEC: система водяного охлаждения с пьезоэлектрическим насосом для ноутбуков:

    13:01

    Утилиты: Gainward Expert Tools v.3.10:

    12:45

    Снова LAKS, снова часы, но теперь — с USB 2.0:

    12:42

    Обновление прошивок BIOS для видеокарт ATI Radeon:

    12:30

    Новая версия BIOS для материнских плат Abit:

    12:15

    Все Firmware прошедшей недели (23.06.2003-29.06.2003):

    12:00

    S900 CCS: скан-копир для принтеров серии Oki С9000:

    11:46

    Все драйверы прошедшей недели (23.06.2003-29.06.2003):

    11:30

    SDM-HS73 и SDM-HS93: новые 17/19-дюймовые ЖК мониторы от Sony:

    11:24

    Все BIOS прошедшей недели (23.06.2003-29.06.2003):

    10:45

    Скоростной этап рынка CF: новинки I-O Data:

    10:39

    Рынок памяти: затишье... перед ростом?:

    10:11

    Itanium 2 Madison: официально:

    10:06

    Поставки полупроводников: SARS на убыль – продажи вверх:

    09:58

    Линейка MP3/MP3Pro плееров Thomson Lyra — грядущей осенью:

    08:58

    Процессоры серий AMD Opteron 800 и Opteron 100, официально:

    08:50

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