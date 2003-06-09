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    9 июня 2003

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R144 от 08.06.2003:

    19:30

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.2.0:

    19:05

    Интернет и сети: SpamPal v.1.28 Beta:

    18:40

    Утилиты: Clean Disk 2003 v.5.0.0:

    18:15

    Утилиты: Motherboard Monitor v.5.3.3.0:

    17:50

    In-Stat/MDR: 2002 год был успешным для IEEE 1394:

    17:49

    Утилиты: PowerStrip v.3.41 Build 395 Beta:

    17:30

    Новые прошивки для CD-RW/DVD-приводов BenQ:

    17:10

    ProMOS отрицает переговоры с Intel об инвестициях:

    17:07

    Blutonium BCM2040: одночиповое Bluetooth-решение Broadcom:

    16:55

    Утилиты: ASUS GameFace v.1.00.0002:

    16:50

    Производители ноутбуков увеличивают заказы Pentium M:

    16:43

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS, Jetway и Shuttle:

    16:35

    Независимые аналитики о тяжбе SCO vs. IBM: конец халяве…:

    16:32

    Независимые аналитики о тяжбе SCO vs. IBM: конец халяве…:

    16:32

    Все Firmware прошедшей недели (02.06.2003-08.06.2003):

    16:20

    Все драйверы прошедшей недели (02.06.2003-08.06.2003):

    16:10

    128 Мб CF с поддержкой WLAN от SanDisk:

    16:06

    Hynix приобрела лицензию на ядро ARM SecurCore SC100:

    15:52

    Все BIOS прошедшей недели (02.06.2003-08.06.2003):

    14:40

    320, 410 и 500 Гб жесткие диски I-O Data:

    14:13

    Dynabook C8: новая серия ноутбуков от Toshiba:

    14:03

    MOA-U640FB и MOA-U1.3FB — МО-приводы I-O Data с возможностью загрузки ПК:

    12:18

    Фото дня: графическая карта FX 5200 Ultra от MSI:

    12:02

    Digimax 420 и Digimax 360 — пополнение моделей цифровых камер Samsung:

    11:43

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": шестой (июнь 2003) номер ушел в печать!:

    11:39

    TSMC: чистые продажи за месяц выросли. Индустрия ободрилась:

    10:51

    Всероссийский конкурс живой, электронной и рэп-музыки «Новый Бит»:

    10:30

    Apple Power Mac G5 — 23 июня?:

    09:54

    Новые Serial ATA устройства серии Rocket от HighPoint:

    09:26

    ASUS начинает поставки системной платы A7V600 на VIA KT600:

    08:55

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